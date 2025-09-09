День міста у Черкасах у 2025: як святкуватимуть під час війни

Черкаси — місто на крутих схилах Дніпра, де назавжди лишився Кобзар. Це історична місцина, в якій минуле продовжує жити й надихати.

Колись саме тут, ще до заснування Запорізької Сечі кували козацьку республіку, а під час Хмельниччини та Коліївщини затято боролися за волю.

Замкова гора, храм Білий Лотос, будинок братів Тиверовських, Музей Кобзаря — спадщина Черкас щедра і відкрита для туристів.

Коли у 2025 році славетне місто святкує свій День народження та чи відома його афіша — у матеріалі.

Коли День міста Черкаси

До 2014 року місто відзначало свій День на початку червня, і ця традиція так міцно увійшла у звичку містян, що і нині на початку літа в Черкасах згадують про колишнє свято.

Проте офіційно День міста Черкаси святкують у третій тиждень вересня. Дата приурочена до історичної події: першої згадки в літописних джерелах, яка датується 1482 роком.

Хоча дату з червня на вересень почали переносити з 2014 року, зміни до Статуту територіальної громади Черкас з цього приводу внесли лише чотири роки тому.

Вперше ж скасували червневі святкування у зв’язку з позачерговими виборами президента України.

У 2025 році святкування Дня міста припадає на третій тиждень вересня, це 15-21 число.

День міста Черкаси: чи відома програма заходів

Навіть під час війни музи в місті не мовчать, і культурне життя триває: проходять концерти місцевих музичних гуртів, вистави, благодійні ініціативи на підтримку ЗСУ, різноманітні майстер-класи.

Проте святкування Дня міста завжди пов’язане зі скупченням людей, що наражає їх на небезпеку. Минулого року заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна повідомила містян, що зі святкуванням краще почекати.

“Святкувань не буде, як і в будь-який рік війни. Жодних урочистих заходів. Переможемо — відсвяткуємо”, — сказала представниця влади.

Цього року програма заходів святкування Дня міста у Черкасах поки не оголошена, і заяв місцевої адміністрації щодо свята (чи його скасування) немає.

Більше інформації шукай на порталі Сherkasy-rada.gov.ua.

Джерело фото: Вікіпедія.

Дізнайся також, куди поїхати на відпочинок у Черкаській області — цікаві маршрути та локації для твого кращого вікенду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!