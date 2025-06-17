Стиль життя Свята

З Днем державної служби України: щирі слова подяки тим, чия робота дуже цінна

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Червня 2025, 15:30
З Днем державної служби України
Фото Unsplash

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