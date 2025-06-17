З Днем державної служби України: щирі слова подяки тим, чия робота дуже цінна

Державні службовці роблять багато роботи, яку ми можемо й не помічати. Без них перестануть функціонувати деякі сфери життя у країні. Тому ми маємо їм подякувати.

Найкраще це можна зробити у День державної служби, який відзначають 23 червня. А ми підготували для тебе привітання з Днем державної служби України.

Привітання з Днем державної служби: щирі вітання для працівників

Вітаю з Днем державної служби! Дякую за те, що тримаєте в порядку всю цю бюрократичну машину, не загубивши ані печатки, ані здорового глузду. Бажаю, щоб звіти писались самі, начальство хвалило щодня, а громадяни заходили не з претензіями, а з шоколадками. Нехай кожен робочий день минає швидко, як коротка нарада, а відпустка розтягується довше, ніж бюджетний рік. Ви — справжні герої з канцелярськими мечами та комп’ютерними щитами!

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Зі святом, шановні майстри державної справи! Ви зберігаєте спокій, навіть коли система зависає, а принтер живе власним життям. Бажаю вам натхнення, кави без черг і законів, які не міняються щотижня. Дякую за вашу терплячість, сумлінність і вміння розібратися в документах, яких навіть Google боїться. Хай ваше життя буде таким же впорядкованим, як архів у ідеального держслужбовця!

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Щиро вітаю з професійним святом! У державній службі без вас — нікуди: все б давно зависло, загубилося чи стояло у вічній черзі. Дякую вам за щоденну працю, за чесність і людяність, за те, що вмієте поєднувати правила і здоровий глузд. Бажаю гідної зарплати, стабільного Wi-Fi та керівництва, яке цінує вас не лише у звітах. А ще — щоб документи самі друкувались, підписувались і приносили радість!

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Зі святом, дорогі державні службовці! Ви — невидимі тилові сили, що тримають країну в русі: оформляєте, реєструєте, контролюєте та не даєте системі зупинитись. Дякуємо за ваш спокій навіть у найгарячіші бюрократичні моменти. Бажаю, щоб ручка не закінчувалась, комп’ютер не оновлювався у найгірший момент, а обід ніколи не проходив повз. І пам’ятайте — за кожною довідкою стоїть велике серце держслужбовця!

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З Днем державної служби! Ви — справжні чарівники сучасності: вмієте знайти теку серед тисяч, відрізнити справжню печатку від штампа й усміхатися навіть у п’ятницю після шостої. Дякуємо за витримку, послідовність і вміння працювати “по інструкції”, навіть коли інструкція має 20 сторінок. Бажаю, щоб державна служба приносила не лише стабільність, а й задоволення. І нехай вас оминають черги, а підпис — завжди стоїть з першого разу!

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Щиро вітаю вас із професійним святом! Ви — супергерої, тільки без плащів, зате з тоннами документів і стосами справ. Дякую за вашу послідовність, терпіння та щоденну відповідальність перед людьми та державою. Бажаю, щоб премії з’являлися частіше, ніж перевірки, а нарада тривала не довше, ніж кавова пауза. Нехай ваша кар’єра зростає так само стабільно, як індекс інфляції у бюджетному плануванні!

Зі святом вас, дорогі бюрократи з серцем! Не кожен зрозуміє, що держслужба — це мистецтво бути ввічливим, швидким і точним у світі паперових лавин. Дякую вам за врівноваженість, коли принтер не працює, коли клієнт не в настрої й коли план треба було ще “на вчора”. Бажаю, щоб кожен робочий день був як добре заповнений бланк — без помилок, конфліктів і недочитаних приміток. І нехай над вами завжди світить службове сонце стабільності та визнання!

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З нагоди Дня держслужбовця бажаю вам не просто стабільності — а й внутрішнього спокою, як у системного адміністратора, що вірить у резервне копіювання. Ви — ті, хто знає, як усе працює “за лаштунками держави”, і ми щиро вдячні за це. Нехай у вас завжди буде ручка, стіл, комп’ютер і тиша. Хай документи будуть у порядку, а клієнти — в черзі лише за вдячністю. Посміхайтесь — держава тримається на таких, як ви!

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Дорогі наші держслужбовці! Ви щодня робите складне простим — зводите цифри, заповнюєте таблиці, розглядаєте звернення, приймаєте рішення. Дякуємо за вашу роботу, витримку, силу характеру і вміння працювати навіть із тими, хто “просто запитати”. Нехай у вашому житті буде більше свят, ніж перевірок, і більше визнання, ніж звітів. А ще — гарної кави, позитивних людей і мінімум форс-мажорів!

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Зі святом, непохитні стовпи державної служби! Ви знаєте значення кожного підпису, кожного рядка і кожного підпункту інструкції, і робите це з посмішкою. Дякую за вашу щоденну працю, яку не завжди видно, але завжди відчувають ті, хто потребує порядку й допомоги. Нехай у ваших руках буде завжди впевненість, у серці — натхнення, а поруч — колеги, з якими не страшно навіть у п’ятницю після обіду. Хай державна служба буде не лише обов’язком, а ще й джерелом радості!

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