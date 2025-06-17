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С Днем государственной службы Украины: искренние слова благодарности тем, чья работа очень ценная

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 июня 2025, 15:30
С Днем государственной службы Украины
Фото Unsplash

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