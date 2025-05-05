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Відпочинок у Черкаській області: історичні місця, які варті уваги

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Травня 2025, 09:15
Відпочинок у Черкаській області

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