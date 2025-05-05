Відпочинок у Черкаській області: історичні місця, які варті уваги

Черкащина багата на історичні місця, тому тут точно є на що подивитися. Читай про відпочинок у Черкаській області та дізнайся, куди варто поїхати.

Відпочинок у Черкаській області: цікаві місця

Розпочнемо з того, що на Черкащині є багато баз відпочинку та готельних комплексів. Вони є у різних куточках області, навіть розташовані безпосередньо у лісі або поруч, щоб можна було відпочити від галасу міста. Але є такі історичні місця, які точно варто відвідати як турист.

Холодний Яр

Черкаська область має відомий в Україні лісовий масив. Тут є понад 150 найменувань археологічних, історичних, наукових об’єктів. У лісовому масиві і на полях навколо нього скрізь розкидані кургани ще скіфської доби.

Тут також можна побачити понад 120 видів дерев. А найдавнішою історичною пам’яткою цього лісового масиву є Дуб Максима Залізняка, якому понад 1000 років.

Холодний Яр має також й історичне значення для України. Він був важливим оплотом гайдамацького повстання другої половини 18 сторіччя. Також лісовий масив відіграв значну роль на початку 20 сторіччя, коли тут існувала повстанська Холодноярська республіка.

Чигирин

Черкаська область відома як осередок козацтва. Адже місто Чигирин здобуло найбільшу славу за часів Богдана Хмельницького. Тоді воно стало гетьманською столицею України. У цей період місто було важливим політичним і військовим центром.

Після падіння гетьманщини Чигирин втратив своє значення, але зберіг історичну цінність завдяки своїй ролі в боротьбі за незалежність.

Тут варто відвідати Чигиринську фортецю, Церкву Святої Богородиці та музей археології.

Село Суботів

Навіть якщо ти не був (-ла) у Суботові, точно міг (могла) бачити пам’ятку архітектур звідти. Раніше церква з Суботова розміщувалася на купюрі 5 гривень.

Суботів був родинним маєтком Богдана Хмельницького. Черкаська область, а саме Суботів, став основою політичного центру відомого гетьмана. У середині 17 сторіччя Суботів став місцем, де розгорталися важливі події української історії. Після захоплення Чигирина місцевим підстаростою Данилом Чаплинським, село стало символом боротьби за волю українського народу.

Богдан Хмельницький розбудував тут оборонні споруди, у тому числі відомий замок. Іллінська церква, яку збудував гетьман, стала важливим пам’ятником і місцем його останнього спочинку.

Буцький каньйон

Сюди часто їдуть влітку на відпочинок, щоб помилуватися природою у теплу пору. Це унікальне природне утворення в Черкаській області, що сформувалося мільйони років тому. Ці гранітні скелі створені річкою Гірський Тікич, яка прорізала породи та утворила мальовничі ущелини.

Раніше тут видобували камінь для будівництва, а річка використовувалася для роботи млинів і гідроелектростанції. Тут часто проводять різні зйомки, адже мальовничі пейзажі заворожують.

Дендропарк Софіївка

Черкаська область має, напевно, найвідоміший парк в Україні. Він дуже великий, його навіть можна обходити кілька днів. А поруч розташувався не менш мальовничий парк Нова Софіївка.

У Софіївці є багато інсталяцій, пам’ятників, цікавих рослин. Також варто звернути увагу на десятки фонтанів та підземну річку Ахерон. По ній можна проплести на човні, маршрут невеликий, але вражає.

Канів

Черкаська область це ще земля відомих людей. У Канів треба точно з’їздити, щоб відвідати могилу нашого Кобзаря Тараса Шевченка. Саме тут він похований на Чернечій горі.

Також варто відвідати музей народно-декоративного мистецтва, де представлені традиційні українські вироби: вишивка, кераміка, дерев’яні скульптури. Важливою архітектурною пам’яткою є Успенський собор 12 сторіччя.

Якщо ти більше любиш милуватися природою, то тут відкривається вид на Канівське водосховище. А ще одним природним скарбом є Канівський природний заповідник.

Україна дуже мальовнича і кожна область по-своєму особлива. Раніше ми розповідали про відпочинок у Тернопільській області.

Фото: sovgiraaleksandr та buky_canyon / Instagram

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!