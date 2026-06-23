День державної служби 2026: дата, коли і як виникло свято і кого вшановують

Щороку влітку в Україні відзначають професійне свято держслужбовців — День державної служби, який збігається з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй. Якого числа святкують і чому було започатковане свято — у матеріалі.

Коли День державної служби України

День державної служби України традиційно відзначають 23 червня.

Ця дата вибрана не випадково: у грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою проголосила 23 червня Всесвітнім днем державної служби. Так ООН вирішила підкреслити важливість справи держслужбовців для процесу зміцнення демократії й соціальної справедливості в усьому світі.

В Україні професійне свято День державної служби України почали відзначати з 2003 року. Тодішній президент Леонід Кучма обґрунтував необхідність вшанувати роботу держслужбовців, вказавши у своєму указі від 4 квітня, що ці фахівці відіграють вкрай важливе значення у становленні України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави.

І хоча свято в України не є вихідним, але воно є відмінною нагодою вкотре усвідомити, що за кожним соціальним проектом чи державною реформою стоять десятки тисяч фахівців, від яких напряму залежить добробут країни та законність усіх процедур, пов’язаних з її життям.

Як відзначають День державного службовця України

У День державного службовця України вшановують всіх посадовців, незалежно від їхнього рангу: від державних службовців центральних органів влади до спеціалістів на місцях.

З нагоди свята Національне агентство України з питань державної служби організовує конкурс Кращий державний службовець, у якому щороку обирають найуспішніших професіоналів, які сприяють реформам та працюють на імідж порядного чесного держслужбовця, через діяльність якого у громадян виникає довіра до державних інституцій.

Саме їхні історії та здобутки показують, наскільки важливою є державна служба, і що вона виконується в інтересах громадян. А держава демонструє, що цінує відданість і компетентність своїх працівників.

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