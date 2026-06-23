Стиль життя Свята

День державної служби 2026: дата, коли і як виникло свято і кого вшановують

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2026, 10:30 2 хв.
день державної служби
Фото Unsplash

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