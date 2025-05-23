Что посмотреть в Черкассах: интересные места и обязательные локации

Черкассы — знаменитый украинский город на берегу Днепра. Он имеет богатую историю еще с казацкого времени. Раньше этот город был центром промышленности и имел много заводов. Сейчас их осталось меньше. Но стоит обращать внимание не только на это, но и на красоту города и его интересные места. Читай, что посмотреть в Черкассах.

Что посмотреть в Черкассах: интересные места

Буддийский храм Белый лотос

Это уникальное духовное сооружение, которое считается самым большим среди подобных в Европе. Кроме храма здесь действует школа боевых искусств, проводятся занятия по йоге, медитации и познавательные мероприятия. Посетители могут приобщиться к экскурсиям и узнать больше о буддизме, его философии и культурном наследии.

Оранжерея Ангкор-Ват

Среди городской суеты Черкасс скрыт настоящий тропический оазис — оранжерея Ангкор-Ват. Она создана по мотивам знаменитого камбоджийского храма, а украшающие интерьер скульптуры изготовлены из крымского известняка. Здесь растет множество экзотических растений, создающих впечатление, будто ты находишься в джунглях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌿 Оранжерея 🌿 Ангкор-Ват🌿 (@angkor_vat_cherkassy)

Замковая гора (Холм славы)

Одно из исторически значимых мест Черкасс — Замковая гора. Сегодня здесь установлен памятник воинам-освободителям с вечным огнем — символом памяти и уважения. Благодаря смотровой площадке на вершине открывается захватывающая панорама на реку Днепр.

Музей Кобзаря

Этот музей — единственный в мире, посвященный исключительно сборнику стихов Тараса Шевченко Кобзарь. В его фондах хранятся редкие экземпляры, автографы, иллюстрации и документы, знакомящие посетителей с жизнью и творчеством поэта.

Парк Сосновый бор

Один из самых любимых городских парков, расположенный в зеленой зоне недалеко от Днепра. Высокие сосны, чистый воздух, аллеи, водоемы, декоративные скульптуры и романтичный мост любви создают особую атмосферу для прогулок и отдыха. Здесь можно прокатиться на велосипеде, провести пикник, сделать великолепные фото или просто насладиться природой и тишиной.

Черкасский областной краеведческий музей

Один из самых больших музеев центральной Украины. Имеет более 160 тыс. экспонатов: археология, этнография, история освободительного движения, природа края.

Черкасский художественный музей

Здесь собрание классического и современного украинского искусства. В музее можно увидеть как постоянные экспозиции, так и сменные выставки с работами местных и национальных художников. Также здесь проводятся мастер-классы, арт-события, презентации.

Свято-Михайловский кафедральный собор

Это один из самых больших православных храмов Украины. Величественная архитектура постройки насчитывает девять куполов. Храм расположен в центре города, поэтому хорошо сочетается с прогулкой по пешеходной части Черкасс.

Черкасский зоопарк

Компактный, уютный и ухоженный зоопарк – отличный для прогулки с детьми. Здесь есть разные зоны: мини-сафари, зоны с редкими животными, контактный уголок.

Также рекомендуем обязательно посетить Причал на Днепре и пляжную зону. И, конечно, прогулка по набережной — обязательный пункт маршрута для туристов.

Если тебя интересуют другие красивые города Украины, то мы ранее рассказывали, что посмотреть в Ужгороде.

Главное фото: журналистка сайта Вікна Богдана Макалюк

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