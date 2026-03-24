Ночная атака на Украину: погибшие в Запорожье и Полтаве, под удар попал электропоезд

В ночь на 24 марта 2026 года Украина подверглась очередной комбинированной атаке со стороны российских оккупационных войск. По данным Воздушных сил, враг применил 426 средств воздушного нападения, среди которых баллистические ракеты Искандер-М/С-400, крылатые ракеты Х-101 и Искандер-К, а также около 400 ударных беспилотников разных типов.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 390 целей, однако попадание и падение обломков привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям в нескольких регионах страны. Масштаб атаки заставил соседнюю Польшу активировать системы ПВО и поднять авиацию для защиты собственного пространства.

Ночная атака на Украину: Полтавская область

Около трех часов утра в Полтавской общине прозвучала серия взрывов. Российские ракеты и дроны попали в гражданскую инфраструктуру, в том числе значительные разрушения получили местная гостиница и несколько жилых домов.

На месте попаданий вспыхнули пожары, которые спасатели ликвидировали в течение нескольких часов. К сожалению, два жителя общины погибли. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести и находятся под наблюдением врачей.

Ночная атака на Запорожье

Массированная атака на Запорожье началась около 2:30 ночи. Враг выпустил по городу шесть ударных дронов, после чего нанес удары пятью баллистическими ракетами. Основной удар пришелся на жилые кварталы: повреждено 20 многоэтажек и шесть частных домов.

Один из пострадавших домов был недавно восстановлен после предыдущих обстрелов, люди только успели вернуться в свои квартиры. В результате атаки один человек погиб, еще девять жителей получили ранения.

Последствия ночной атаки в Харьковской области

В Харьковской области произошла атака на станции Слатино в 05:20 утра. Российский FPV-дрон попал прямо в вагон электропоезда сообщением Слатино — Харьков. В результате взрыва на месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник чудом остались живы, однако получили острую реакцию на стресс.

Правоохранители квалифицировали это нападение как военное преступление, начав досудебное расследование. Также вражеский дрон зафиксировали в Слободском районе Харькова, но он упал на открытой территории, жертв нет.

Ночная атака на Украину 24 марта: Сумщина

В Сумской общине под удар попал общественный транспорт. В 05:45 вражеский дрон попал в маршрутное такси, двигавшееся в направлении Песчанского старостата. Поскольку пассажиров в салоне на момент удара не было, удалось избежать массовых жертв, однако ранения получил 65-летний водитель.

Позже, в 06:15, было зафиксировано попадание по домовладению в Стецьковском старостате, где взрывной волной повредило забор, окна и два автомобиля. В этом случае обошлось без потерпевших.

Ночная атака на Днепропетровщину

Более 20 раз за ночь враг атаковал Никопольский и Синельниковский районы, используя артиллерию и беспилотники. В Никополе, Мировской и Покровской общинах повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.

В Синельниковском районе под ударом оказались три общины, где возник пожар. В результате обстрелов госпитализирована 76-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Власти продолжают фиксировать ущерб и оказывать помощь пострадавшим.

