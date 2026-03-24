Нічна атака на Україну: загиблі у Запоріжжі та Полтаві, під удар потрапив електропотяг

У ніч проти 24 березня 2026 року Україна зазнала чергової комбінованої атаки з боку російських окупаційних військ. За даними Повітряних сил, ворог застосував 426 засобів повітряного нападу, серед яких балістичні ракети Іскандер-М/С-400, крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К, а також майже 400 ударних безпілотників різних типів.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 390 цілей, проте влучання та падіння уламків призвели до людських жертв та значних руйнувань у кількох регіонах країни. Масштаб атаки змусив сусідню Польщу активувати системи ППО та підняти в повітря авіацію для захисту власного простору.

Нічна атака на Україну: Полтавська область

Близько третьої години ранку в Полтавській громаді пролунала серія вибухів. Російські ракети та дрони поцілили в цивільну інфраструктуру, зокрема значних руйнувань зазнав місцевий готель та кілька житлових будинків.

На місці влучань спалахнули пожежі, які рятувальники ліквідовували протягом кількох годин. На жаль, два мешканці громади загинули. Ще 11 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості та наразі перебувають під наглядом лікарів.

Нічна атака на Запоріжжя

Масована атака на Запоріжжя розпочалася близько 02:30 ночі. Ворог випустив по місту шість ударних дронів, після чого завдав ударів п’ятьма балістичними ракетами. Основний удар припав на житлові квартали: пошкоджено 20 багатоповерхівок та шість приватних будинків.

Один із постраждалих будинків був лише нещодавно відновлений після попередніх обстрілів, люди тільки встигли повернутися до своїх квартир. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ять мешканців отримали поранення.

Наслідки нічної атаки на Харківщині

На Харківщині сталася атака на станції Слатине о 05:20 ранку. Російський FPV-дрон поцілив безпосередньо у вагон електропотяга сполученням Слатине — Харків. Внаслідок вибуху на місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник дивом залишилися живими, проте отримали гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці кваліфікували цей напад як воєнний злочин, розпочавши досудове розслідування. Також ворожий дрон зафіксували у Слобідському районі Харкова, але він упав на відкритій території, не спричинивши жертв.

Нічна атака на Україну 24 березня: Сумщина

У Сумській громаді під удар потрапив громадський транспорт. О 05:45 ворожий дрон поцілив у маршрутне таксі, що рухалося в напрямку Піщанського старостату. Оскільки пасажирів у салоні на момент удару не було, вдалося уникнути масових жертв, проте поранення отримав 65-річний водій.

Пізніше, о 06:15, було зафіксовано влучання по домоволодінню в Стецьківському старостаті, де вибуховою хвилею пошкодило паркан, вікна та два автомобілі. У цьому випадку обійшлося без потерпілих.

Нічна атака на Дніпропетровщину — наслідки

Понад 20 разів за ніч ворог атакував Нікопольський та Синельниківський райони, використовуючи артилерію та безпілотники. У Нікополі, Мирівській та Покровській громадах понівечено приватні оселі та інфраструктурні об’єкти.

У Синельниківському районі під ударом опинилися три громади, де виникла пожежа. Внаслідок обстрілів госпіталізовано 76-річну жінку в стані середньої тяжкості. Влада продовжує фіксувати збитки та надавати допомогу постраждалим.

Фото: Іван Федоров

