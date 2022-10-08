На Керченский пролив суют штормы: почему практически невозможно отстроить Крымский мост

Какая печальная новость сегодня ждала российское руководство. Вместе с тем многие эксперты уже начали свои исследования, что стало причиной разрушения Крымского моста и насколько теперь это добавит проблем России в том, чтобы продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал Яне Брензей, сколько времени нужно РФ для восстановления Крымского моста, и объяснил, почему этот процесс затруднен.

Мы не знаем, что стало причиной этого события. То ли это был какой-то удар, то ли это был заминированный грузовик.

Однако то, что мы можем говорить, учитывая те фотографии и видеоматериалы, это то, что фактически мост заблокирован более чем на 60% своей пропускной способности.

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Мы понимаем, что полностью заблокировано железнодорожное сообщение из-за масштабного пожара. Также есть повреждения дорожного полотна и систем, обеспечивающих движение поездов.

Возможно ли восстановление Крымского моста

Очень несвоевременно для России произошло это событие, потому что сейчас в Керченском проливе и в Азовском море в целом наступает период штормов.

Он начинается со второй половины октября. Его пик приходится на ноябрь и декабрь и заканчивается весной практически в марте.

Это очень усложняет навигацию в этом регионе в целом. Соответственно, чрезвычайно трудно привлечь флот и необходимые технические суда, чтобы хотя бы очистить все последствия или проводить какие-то ремонтные работы.

Плохая навигация — это волны по три или четыре метра и полная блокировка движения судов. Очень часто это приводит к кораблетрощам.

Например, несколько лет назад во время такого шторма в Керченском проливе затонуло около семи судов. Поэтому ремонтные работы, которые будут проводиться, будут очень сложными с точки зрения погоды и влияния метеорологии.

А пока российское руководство в панике думает, что делать, Укрпочта анонсирует выпуск новой марки по случаю падения Крымского моста. Выдумает ли что-нибудь Кремль неизвестно, а вот будет ли следующая марка к случаю его падения — только вопрос времени.

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