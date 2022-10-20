Рассказы

Он кормил людей вопреки оккупантам, а потом чудом спасся от расправы — история предпринимателя из Херсона

Виктория Мельник, редактор сайта 20 октября 2022, 08:00
Виталий Шакало
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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