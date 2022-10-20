Он кормил людей вопреки оккупантам, а потом чудом спасся от расправы — история предпринимателя из Херсона

Украинцы — сильные люди, которые никогда не оставят в беде своего товарища, соседа или знакомого. И даже когда, казалось бы, ситуация становится катастрофической, каждый из нас находит силы бороться за себя и своих близких дальше.

История предпринимателя из Херсона впечатляет: мужчина развозил односельчанам еду, чтобы никто не нуждался в “помощи” оккупантов. А потом узнал, что россияне получили приказ задержать его.

Село Любимовку россияне оккупировали 24 февраля. Живший там Виталий Шакало еще месяц после оккупации помогал соседям и людям из соседних общин. Он долго оставался дома, потому что не мог решиться покинуть собственное хозяйство — выращивал нишевые культуры цветов.

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Сейчас он с семьей находится в Нидерландах. Пока родной дом и хозяйство находятся под оккупацией, мужчина рассказал свою историю УП.Жизнь.

До начала войны семья Шакало удачно поднимала собственный бизнес: начиная с обычных овощей, хозяйство переросло в туристическую точку, в которую только за две недели приезжало до 30 тысяч посетителей. Впоследствии, кроме цветов, семья начала выращивать и редкий шафран и продавать его на специи.

Всего на этих теплицах работало и до 200 человек в сезон — Виталия знали не только в поселке, но и во всей области.

У семьи было еще много планов на следующий год, но российская война все разрушила.

Волонтерил на зло оккупантам

К полномасштабному вторжению мужчина готовил и семью, и хозяйство. В частности, сделал запасы горючего, докупил несколько генераторов. Для семьи он организовал запасы еды на несколько дней, все собрали тревожные чемоданы и даже подготовили авто жены, если вдруг придется выезжать из села.

Все работали в обычном режиме, но ожидали худшего, вспоминает Виталий.

24 февраля мы проснулись в 5 утра от взрыва. Это было так громко, нам с женой показалось, что на кухне взорвался газовый котел. Затем были повторные взрывы.

— А уже в 8 утра российские военные транзитом прошли через наше село, обустроили блокпосты и поставили на них “ДНРовцев”.

Так из села никто и не уехал, потому что Виталий хотел только отправить жену с детьми в безопасное место, но сам должен был остаться на хозяйстве. А жена отказалась ехать сама, так вся семья и начала волонтерить.

Тогда все люди объединились, как никогда: Виталий с друзьями развозили по своему селу то, что выросло в его теплице, а другие предприниматели давали из своих складов муку, молоко и масло. Все потому, что люди просто боялись проезжать русские блокпосты.

— Мы развозили помощь и кормили людей, чтобы те от голода не начали брать гуманитарку у оккупантов. И замысел удался.

Вместе с помощью людям предприниматели и дальше работали на своих фермах. Правда, пришлось самостоятельно вывести из строя много сельскохозяйственной техники, чтобы ею не пользовались россияне.

В конце марта Виталия на вражеском блокпосту остановили так называемые ДНРовцы. Тех мобилизовали прямо с улицы, а воевать против Украины они совершенно не хотели.

Поэтому сообщили: мол, есть приказ арестовать Виталия завтра утром, и лучше ему из Любимовки уехать прямо сейчас.

Сам мужчина считает эту встречу чудом, ведь если бы на посту стояли россияне, все могло сложиться иначе.

В тот же день мужчина с женой собрали все необходимое, троих детей и уехали за границу в Нидерланды.

Зарубежный опыт

В настоящее время семья находится в Нидерландах. Там Виталий получает опыт, который уже в следующем году планирует использовать дома в родной Любимовке.

Он делится, что ему уже несколько раз предлагали земли в западных областях Украины, но он отказался, потому что верит в ВСУ. Да и ухаживать за двумя маленькими полями, расстояние между которыми почти тысячу километров, — сложно, объясняет Виталий.

Сейчас я использую это время для изучения опыта Нидерландов. Планирую устроиться на работу в местные теплицы, чтобы увидеть процесс изнутри, а затем перенести опыт в собственные теплицы.

В Любимовке за хозяйством ухаживает работник, который отказался уезжать. В этом году урожай зелени и аспарагуса раздали местным бесплатно, а оставшийся выбросили на помойку. Единственным путем для сбыта продукции стал Крым, а туда никто ничего отдавать не хочет. В скором времени должен начаться сбор шафрана, и что будет с ним — пока неизвестно.

Виталий же признается: такого наслаждения, как труд на земле, не приносит ему ничего. Но его борьба продолжается, и мы верим, что в следующем году урожай из Любимовки попадет на украинские прилавки. А про невероятную борьбу супругов с оккупантами в Буче предлагаем прочитать в нашем материале.

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