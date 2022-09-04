Що таке овуляція та як її не пропустити — гінекологиня поділилась кількома ефективними методами

Жіноче тіло — унікальна і водночас складна система. Щоб знати всі тонкощі свого організму та жити з ним в гармонії, потрібно розібратись, як працюють органи.

Неважливо, чи ти прагнеш завагітніти, чи навпаки не плануєш цього. Тобі точно стане цікаво дізнатись, що таке овуляція, коли вона настає, які її симптоми та якими надійними методами її можна виявити.

Гінекологиня-акушерка Ольга Білоконь відповіла на всі ці питання.

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Що таке овуляція

Овуляція — це період, коли фолікул збільшується в розмірах, а з нього виходить дозріла яйцеклітина. Після цього вона потрапляє в матку, де може запліднитись сперматозоїдом впродовж 24 годин.

Якщо цього не відбулось, то яйцеклітина відмирає та виводиться з організму.

Тобто овуляція дуже важлива для настання вагітності. Саме тому деякі жінки так хочуть її вирахувати.

Лікарка Білоконь переконує, що жінки, у яких менструальний цикл триває 21-35 днів, у 99% випадків мають регулярну овуляцію.

Якщо ж цикл нерегулярний, триває більше або менше за зазначений період, то й овуляція проходитиме нерегулярно.

Коли наступає овуляція

Овуляція настає приблизно за два тижні до наступної менструації. Наприклад, якщо в жінки менструальний цикл складає 28 днів, то овуляція відбувається на 14-й день після першого дня менструації.

Проте далеко не у всіх жінок 28-денний цикл. Тому розрахувати овуляцію їм трохи складніше.

Симптоми овуляції

Зазвичай овуляція у жінок проходить безсимптомно, проте в деяких випадках можуть спостерігатись:

Липкі, тягучі прозорі виділення з піхви приблизно в середині циклу. Вони за кольором і консистенцією можуть нагадувати сирий яєчний білок.

Болюча чутливість та набухання молочних залоз, збільшення грудей у розмірах.

Тягучий біль або спазми з одного боку живота.

Зниження, а потім різке підвищення базальної температури тіла.

Посилення сексуального потягу.

Приплив енергії та гарний настрій.

Як виявити овуляцію

Здебільшого хочуть розрахувати овуляцію ті жінки, які використовують календарний метод контрацепції, або ж ті, хто намагається завагітніти.

Якщо тобі потрібно стовідсотково знати, коли починається овуляція, то можна скористуватись кількома науково доведеними методами.

Здати аналіз крові на прогестерон за сім днів до очікуваної менструації. Це найбільш об’єктивний метод. Якщо показник прогестерону вище трьох, то ти нещодавно мала овуляцію.

Якщо менше, то або не було овуляції, або ти здала тест не в той день. Іноді аналіз доводиться здавати кілька разів.

Проте зауваж, що якщо в тебе нерегулярний менструальний цикл, то робити тест немає сенсу. Адже ті жінки, у яких менструація йде 4-6 разів на рік, не можуть мати регулярну овуляцію.

Пройти УЗД (ультразвукову фолікулометрію). Якщо лікар виявить домінантний фолікул (15-25 мм) або жовте тіло, то овуляція є.

Пройти домашній тест на овуляцію. Ефективність таких тестів складає приблизно 80%, тобто ймовірність помилки — близько 10-20%.

Планування родини — справа відповідальна й серйозна. Перед заплідненням жінка має підготувати свій організм та перевірити його готовність до виношування дитини.

Ольга Білоконь розповіла, яке обстеження перед вагітністю варто пройти.

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