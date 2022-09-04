Что такое овуляция и как ее не пропустить — гинеколог поделилась несколькими эффективными методами

Женское тело — уникальная и одновременно сложная система. Чтобы знать все тонкости своего организма и жить с ним в гармонии, нужно разобраться, как работают органы.

Неважно, хочешь ли ты забеременеть, или наоборот не планируешь этого. Тебе точно станет интересно узнать, что такое овуляция, когда она наступает, какие ее симптомы и какими надежными методами ее можно выявить.

Гинеколог-акушер Ольга Белоконь ответила на все эти вопросы.

Что такое овуляция

Овуляция — это период, когда фолликул увеличивается в размерах, а из него выходит созревшая яйцеклетка. После этого она попадает в матку, где может оплодотвориться сперматозоидом в течение 24 часов.

Если этого не произошло, яйцеклетка отмирает и выводится из организма.

То есть овуляция очень важна для наступления беременности. Поэтому некоторые женщины очень хотят ее вычислить.

Врач Белоконь убеждает, что женщины, у которых менструальный цикл длится 21-35 дней, в 99% случаев имеют регулярную овуляцию.

Если же цикл нерегулярный, длится больше или меньше указанного периода, то и овуляция будет проходить нерегулярно.

Когда наступает овуляция

Овуляция наступает примерно за две недели до следующей менструации. К примеру, если у женщины менструальный цикл составляет 28 дней, то овуляция происходит на 14-й день после первого дня менструации.

Однако далеко не у всех женщин 28-дневный цикл. Поэтому рассчитать овуляцию им несколько сложнее.

Симптомы овуляции

Обычно овуляция у женщин проходит бессимптомно, однако в некоторых случаях могут наблюдаться:

Липкие, тягучие прозрачные выделения из влагалища примерно в середине цикла. Они по цвету и консистенции могут напоминать сырой яичный белок.

Болезненная чувствительность и набухание молочных желез, увеличение груди в размерах.

Тянущая боль или спазмы с одной стороны живота.

Снижение, затем резкое повышение базальной температуры тела.

Усиление сексуального влечения.

Приток энергии и хорошего настроения.

Как обнаружить овуляцию

В основном хотят рассчитать овуляцию те женщины, которые используют календарный метод контрацепции, или те, кто пытается забеременеть.

Если тебе нужно точно знать, когда начинается овуляция, то можно воспользоваться несколькими научно доказанными методами.

Сдать анализ крови на прогестерон за семь дней до ожидаемой менструации. Это наиболее объективный способ. Если показатель прогестерона выше трех, то ты недавно имела овуляцию.

Если меньше, то или не было овуляции, или ты сдала тест не в тот день. Иногда анализ приходится сдавать несколько раз.

Однако заметь, что если у тебя нерегулярный менструальный цикл, то делать тест нет смысла. Ведь женщины, у которых менструация идет 4-6 раз в год, не могут иметь регулярную овуляцию.

Пройти УЗИ (ультразвуковую фолликулометрию). Если врач обнаружит доминантный фолликул (15-25 мм) или желтое тело, то овуляция есть.

Пройти тест на овуляцию. Эффективность таких тестов составляет примерно 80%, то есть вероятность ошибки — около 10-20%.

Планирование семьи — дело ответственное и серьезное. Перед оплодотворением женщина должна подготовить свой организм и проверить его готовность к вынашиванию ребенка.

Ольга Белоконь рассказала, какое обследование перед беременностью следует пройти.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!