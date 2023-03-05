Прощайте неприятности! Все о молочнице и воспалительных процессах на фоне стресса — объясняет гинеколог

Перманентные переживания и неожиданные стрессовые события. Можно бы подумать, что к этому давно уже все привыкли. Однако такие факторы все равно оказывают определенное влияние на каждого человека.

Особенно часто страдает женское здоровье. И речь идет не только о психологическом состоянии, но и влиянии постоянного стресса на очень уязвимую микрофлору.

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказывает, что на фоне стресса у женщин могут появиться воспалительные процессы в организме, в том числе кандидоз, который часто называют молочницей.

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По данным Национальной медицинской библиотеки Национального центра биотехнологической информации, около 30-50% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с молочницей. Согласно исследованиям Wayne State University в 2018 году, 138 миллионов женщин страдают от рецидива молочницы.

Наиболее уязвимой возрастной группой являются женщины от 25 до 34 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании The Lancet Infectious Diseases.

Что же такое молочница или кандидоз

Молочница или кандидоз — грибковая инфекция, вызываемая представителями рода Candida.

Они могут являться элементом здоровой микрофлоры, но их чрезмерное размножение может спровоцировать острый воспалительный процесс.

Какие симптомы молочницы

покраснение слизистых половых органов;

зуд, жжение, в частности во время мочеиспускания;

редкое болезненное мочеиспускание;

обильные сыровидные выделения.

Кто склонен к молочнице

беременные

женщины, окончившие курс антибиотиков

женщины с диабетом

женщины в период менструации

женщины, принимающие противозачаточные таблетки

женщины с ВИЧ-инфекцией

Что может вызвать молочницу

Причин может быть много. Как очевидны, например, стресс, нарушение гигиены, прием антибиотиков без использования пробиотиков, так и менее известные всем — плохой сон, изменение рациона с преобладанием углеводов, спринцевание и использование лубрикантов с глицерином.

Также отсутствие соответствующего лечения может привести к возникновению хронических инфекций и осложнений.

Что делать при молочнице

Прежде всего следует начать прием соответствующих препаратов. Их обычно отпускают в аптеке без рецепта, поэтому можно посоветоваться со своим врачом или аптекарем, чтобы выбрать для себя более подходящий. В основном препараты от молочницы принимают либо один раз, либо в течение четырех дней — три таблетки.

Также важно соблюдать правила гигиены. При подмывании можно использовать настойки трав, например ромашки или календулы. Но важно проверить, нет ли на них аллергической реакции, чтобы не усугубить состояние. Кроме того, на период лечения следует воздержаться от половой жизни.

Людмила Шупенюк отмечает, что при необходимости можно использовать мази или свечи с клотримазолом, нистатином.

Еще один важный шаг — выбирать хлопковое белье и свободную одежду. Ведь, например, тесные брюки или кружевное белье могут оказать негативное влияние на здоровье мочеполовой системы.

Следует ли соблюдать диету при молочнице

Порой можно не заметить, насколько процессы в организме взаимосвязаны. Так что иногда кто-то может подумать, что питание здесь не играет важной роли. Но это ошибочно. Рацион прежде всего может повлечь за собой возникновение молочницы.

Поэтому в период лечения заболевания следует исключить из рациона продукты, провоцирующие рост дрожжевых грибков:

сладости, в том числе продукты на основе сахара и меда;

выпечку, сдобу и белый хлеб;

белый рис, макароны, картофель;

острые приправы, соусы, майонез, кетчуп;

маринады, уксус;

копчености, соленья;

квас;

выдержанные сорта сыров, твердые сыры с плесенью;

фастфуд и полуфабрикаты;

алкоголь.

Некоторые продукты оказывают положительное влияние на организм и процесс лечения. Поэтому рекомендуется употреблять следующие продукты и пищевые добавки:

тушеные и свежие овощи;

яйца;

нежирные сорта мяса и рыбы, приготовленные на пару;

крупы (гречка, овес, бурый рис, перловка, ячмень);

зелень (укроп, кинза, петрушка, лук, сельдерей);

несладкие фрукты и ягоды, цитрусовые;

кисломолочные продукты (йогурты без добавок, кефир, ряженка, простокваша, бифидок);

натуральные соки без добавления сахара (яблочный, морковный, грейпфрутовый, апельсиновый, гранатовый и др.);

травяные чаи (ромашка, шалфей, календула, шиповник, подорожник);

биологически активные пищевые добавки — пробиотики;

лук, чеснок, красный перец;

цельнозерновой хлеб и хлеб из муки грубого помола.

Что делать в случае осложнений

Если симптомы не облегчаются, а усиливаются, то существует возможность поражения других органов. В частности, речь идет о кишечнике, почках и даже позвоночнике.

Тогда важно понять, что дает боль внизу живота. Поскольку в таком случае подход к лечению будет другим.

О воспалениях может свидетельствовать постоянная ноющая боль внизу живота, которая усиливается при физической нагрузке или изменении положения тела. Кроме того, существует возможность того, что все симптомы говорят об аппендиците. Но не стоит паниковать и заниматься самолечением, а лучше обратиться за помощью к специалисту.

В подобных ситуациях я рекомендую обратиться к врачу, — напоследок добавляет Людмила Шупенюк.

Стресс и напряжение — это верные спутники каждого взрослого во время полномасштабной войны. Но какая бы вокруг ни была ситуация, нужно заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии. Читай, как длительный стресс влияет на женское здоровье.

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