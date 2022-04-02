Жіноче здоров’я під час війни. Розповідаємо про найпоширеніші проблеми в умовах стресу

Війна — найсильніший стрес для тисяч українок впродовж останнього місяця. Часто це призводить до проблем з жіночим здоров’ям. Про найпоширеніші з таких проблем розповіла лікарка гінеколог-ендокринолог Осауленко Тетяна.

Проблеми з жіночим здоров’ям внаслідок стресу

болісні відчуття в грудях

поява або посилення болей під час менструації

зміна характеру менструації

поява або посилення випадіння волосся

поява або посилення висипки на обличчі

погіршення сну

затримка менструації

вкорочення менструального циклу (одна з найпоширеніших проблем)

маткова кровотеча

Вона може проявлятися у вигляді рясної менструації або появи кров’янистих виділень різної інтенсивності поза менструацією.

Якщо вона не супроводжується больовим синдромом — це не несе небезпеки, – каже лікарка.

вагініт/бактеріальний вагіноз

цистит

так звана “молочниця”.

Звісно, лікування таких різних збоїв у роботі організму не може бути універсальним. При кровотечі призначають кровоспинне, при циститі — антибактеріальну терапію, а при “молочниці” — місцеві протигрибкові препарати.

Але найкращим варіантом буде звернутися по консультацію до лікаря. До того ж багато лікарів проводять їх безкоштовно у форматі онлайн.

Бережіть себе, піклуйтеся про власне здоров’я та намагайтеся поступово знижувати рівень стресу.

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