Жіноче здоров’я під час війни. Розповідаємо про найпоширеніші проблеми в умовах стресу

Війна — найсильніший стрес для тисяч українок впродовж останнього місяця. Часто це призводить до проблем з жіночим здоров’ям. Про найпоширеніші з таких проблем розповіла лікарка гінеколог-ендокринолог Осауленко Тетяна.
Вона може проявлятися у вигляді рясної менструації або появи кров’янистих виділень різної інтенсивності поза менструацією.
Якщо вона не супроводжується больовим синдромом — це не несе небезпеки, – каже лікарка.
Якщо вона не супроводжується больовим синдромом — це не несе небезпеки, – каже лікарка.
Звісно, лікування таких різних збоїв у роботі організму не може бути універсальним. При кровотечі призначають кровоспинне, при циститі — антибактеріальну терапію, а при “молочниці” — місцеві протигрибкові препарати.
Але найкращим варіантом буде звернутися по консультацію до лікаря. До того ж багато лікарів проводять їх безкоштовно у форматі онлайн.
Бережіть себе, піклуйтеся про власне здоров’я та намагайтеся поступово знижувати рівень стресу.
Радимо також почитати поради гінекологині, що робити, якщо менструація почалася в укритті.