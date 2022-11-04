У жменьці плодів — здоров’я та довголіття: у чому користь і шкода фініків

Сезон фініків у розпалі, адже в країнах Північної Африки та Західної Азії тривають збори врожаю. Тому це гарний привід скуштувати плоди й покращити здоров’я. В матеріалі ми розповідаємо, у чому користь і шкода фініків для здоров’я.

Користь і шкода фініків

В усьому головне — знати міру. Так само і з фініками. Невелика кількість фініків на день може покращити здоров’я, а переїдання — навпаки його зіпсувати.

У фініках багато корисних мікроелементів: вітаміни групи А, В, С, РР, залізо, калій, кальцій, магній, фосфор.

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Фініки особливо корисні для вагітних та під час годування грудьми, адже вони борються з післяпологовим синдромом та покращують стан нервової системи.

Для чоловіків фініки також корисні — позитивно впливають на потенцію.

Користь фініків

Борються з печією. Покращують роботу нервової системи. Нормалізують роботу кишківника. Зміцнюють кістки, волосся, нігті. Втамовують голод. Зміцнюють імунітет. Нормалізують тиск.

Шкода фініків

Висока калорійність (небажано вживати у великій кількості людям із зайвою вагою). Протипоказаний, якщо в тебе карієс, сечокам’яна хвороба, цукровий діабет. Не можна вживати фініки, якщо маєш мігрень та частий головний біль.

Як вибрати смачні фініки

Щоб вибрати солодкі та смачні фініки, потрібно звертати увагу на цільність шкірки. Вона не має бути потрісканою та з іншими пошкодженнями.

Чим темніший колір плоду, тим він стигліший. Не вибирай плоди, які блищать, адже вони можуть бути змащені олією для товарного вигляду.

Фініки: калорійність

Фініки доволі калорійні. Сушені фініки містять 300 калорій на 100 г, а свіжі — 280. Тому жменька фініків майже рівнозначна повноцінному прийому їжі.

Якщо ти на дієті, але дуже хочеться солодкого, можна їсти небагато фініків. Вони добре насичують і довго перетравлюються.

Також можна давати фініки дітям замість цукерок та шоколаду. Це корисна і смачна альтернатива.

Скільки можна їсти фініків на день

На день можна їсти не більше ніж десять фініків. Саме така порція допоможе підтримувати здоров’я в нормі та не провокуватиме загострення або розвиток нових захворювань.

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