Тестують 5G у Києві: де і як підключитися до нового зв’язку

5G у Києві запустили у пілотному режимі після того, як технологія вже була успішно протестована у Львові, Харкові та Бородянці. П’яте покоління мобільних мереж поступово випробовують в українських містах, тож тепер 5G тестують у столиці. Про це сьогодні, 22 липня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
5G працює у Києві: де можна підключитися
У Мінцифрі розповіли, де є 5G в Києві — нова технологія працюватиме в центрі столиці, від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Тим часом мобільні оператори також розгорнули додаткові локації в Києві, де вже можна зловити 5G.
Після столиці зв’язок нового покоління тестуватимуть в Одесі. Як зазначають у відомстві, робота із розширення проєкту на південь країни вже ведеться разом із мобільними операторами.
Як підключитися до 5G
- смартфон має підтримувати 5G, до якої технології підключається телефон можна перевірити у налаштуваннях (Стільникові дані або Мобільна мережа)
- встановіть останню версію програмного забезпечення на своєму смартфоні
- вимкніть на телефоні режим економії трафіку та енергозбереження
- перезавантажте мережу, якщо не відбулося автоматичного підключення, тоді увімкніть і через кілька секунд вимкніть режим Airplane mode (У літаку)
- перезавантажте смартфон
За даними Мінцифри, пілотний 5G стабільно працює під різними навантаженнями та в пікові години. Його встигли протестувати вже понад 1,5 мільйони українців. Під час перевірок швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість — близько 600-700 Мбіт/с.
Раніше ми розповідали про тестування та перспективи 5G в Україні, зокрема, до якого року можливо покрити 5G-зв’язком більшу частину території України.
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