Тестують 5G у Києві: де і як підключитися до нового зв’язку

5G у Києві запустили у пілотному режимі після того, як технологія вже була успішно протестована у Львові, Харкові та Бородянці. П’яте покоління мобільних мереж поступово випробовують в українських містах, тож тепер 5G тестують у столиці. Про це сьогодні, 22 липня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

5G працює у Києві: де можна підключитися

У Мінцифрі розповіли, де є 5G в Києві — нова технологія працюватиме в центрі столиці, від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Тим часом мобільні оператори також розгорнули додаткові локації в Києві, де вже можна зловити 5G.

Після столиці зв’язок нового покоління тестуватимуть в Одесі. Як зазначають у відомстві, робота із розширення проєкту на південь країни вже ведеться разом із мобільними операторами.

Як підключитися до 5G

смартфон має підтримувати 5G, до якої технології підключається телефон можна перевірити у налаштуваннях (Стільникові дані або Мобільна мережа)

встановіть останню версію програмного забезпечення на своєму смартфоні

вимкніть на телефоні режим економії трафіку та енергозбереження

перезавантажте мережу, якщо не відбулося автоматичного підключення, тоді увімкніть і через кілька секунд вимкніть режим Airplane mode (У літаку)

перезавантажте смартфон

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За даними Мінцифри, пілотний 5G стабільно працює під різними навантаженнями та в пікові години. Його встигли протестувати вже понад 1,5 мільйони українців. Під час перевірок швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість — близько 600-700 Мбіт/с.

Раніше ми розповідали про тестування та перспективи 5G в Україні, зокрема, до якого року можливо покрити 5G-зв’язком більшу частину території України.

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