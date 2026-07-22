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Тестують 5G у Києві: де і як підключитися до нового зв’язку

Марина Слизовська 22 Липня 2026, 16:20 2 хв.
5G Київ
Фото Getty Images

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