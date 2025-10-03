Не Київ: де українці зможуть першими спробувати 5G

У найближчі місяці випробування мобільного зв’язку п’ятого покоління в Україні вийде за межі Львова. До програми долучаться ще два населені пункти — Харків і Бородянка.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Тестування та перспективи 5G в Україні

За його словами, запуск повноцінної мережі 5G відкладений до завершення воєнного стану, але тестові майданчики дадуть змогу оцінити якість покриття та готовність операторів.

За даними Мінцифри, вже близько 22% смартфонів в Україні підтримують цю технологію. За оцінками відомства, покрити більшу частину території країни 5G-зв’язком можливо до 2030 року.

Координує цей напрям заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько, який відповідає за розвиток мобільного та фіксованого інтернету.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що найближчими цілями України у сфері диджиталізації є доступність усіх державних послуг у смартфоні та розгортання 5G-інтернету по всій країні.

