Стиль життя Техно

У Києві тестують 5G: коли він запрацює для всіх українців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 14:30
5G в Україні
Фото Unsplash

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