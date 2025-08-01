У Києві тестують 5G: коли він запрацює для всіх українців

Віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні, а саме у Києві, вперше тестують 5G. Технологію мережі п’ятого покоління тестують на базі одного з університетів Києва. Розповідаємо, коли зв’язок 5G буде доступним для всіх українців.

5G в Україні: де тестуватимуть інтернет п’ятого покоління

Михайло Федоров поділився, що тестування 5G нині проходять на базі Київського авіаційного інституту (КАІ). Тестування проводить мобільний оператор Vodafone.

Запуск 5G в Україні — важливий крок у реалізації стратегії інновацій WINWIN. Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію, — ділиться міністр.

Київський авіаційний інститут та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір. Новітній інтернет і зв’язок мають студенти, викладачі та гості університету. Вони тестують швидкість інтернету і всі переваги 5G.

Федоров поділився, що досвід потрібно масштабувати, а тому 5G має з’явитися і в інших університетах.

Інтернет та зв’язок 5G вирізняється від попереднього покоління такими характеристиками:

швидкість до 10 Гбіт/с;

наднизька затримка до 1 мс;

відкритий доступ — лише 5G-пристрій і сім-карта;

Раніше 5G вже протестували в офісах телеком-операторів та на промислових об’єктах. Після тестування в закладах освіти 5G буде доступний для всіх українців.

У Vodafone поділилися, що мережа побудована на базі обладнання Nokia. Вона забезпечує покриття на 1 і 2 поверхах першого корпусу університету.

А зовсім скоро між Україною та Європою не буде роумінгу! Як працюватимуть мобільні оператори і що зміниться — читай у матеріалі.

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