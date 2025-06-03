Єдина роумінгова зона з ЄС: коли запрацює і що зміниться для українців

Україна завершила головний етап на шляху до приєднання до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом, відомої як Roam Like at Home (RLAH). Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Що таке єдина роумінгова зона з ЄС і які від неї переваги українцям — розказуємо далі.

Єдина роумінгова зона з ЄС

Приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС за тими ж тарифами, що й удома, без жодних додаткових витрат на роумінг.

Загалом Roam Like at Home — це політика ЄС у сфері зв’язку, яка дозволяє мешканцям Євросоюзу користуватися усіма мобільними послугами: дзвінками, SMS, мобільним інтернетом за тими ж тарифами, що й у своїй країні.

Коли запрацює зона роумінгу ЄС

Закон, підписаний президентом України, відправлять до Європейської комісії для офіційної оцінки його відповідності правовим нормам ЄС. Якщо висновок буде позитивним, Єврокомісія ухвалить рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною.

Очікується, що повноцінно ми приєднаємося до зони роумінгу ЄС вже у 2025 році.

Які переваги та обмеження єдиної зони роумінгу з ЄС

Серед головних переваг єдиної роумінгової зони — тарифи, як вдома, зручність та покращення якості зв’язку:

у країнці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС за тими ж тарифами, що й удома, без додаткових зборів за роумінг;

не потрібно змінювати SIM-картку чи шукати місцевого оператора при перетині кордону;

очікується, що українські мобільні оператори адаптують свої мережі для стабільного та якісного зв’язку в роумінгу.

Але варто врахувати й деякі нюанси, які стосуються тривалості перебування за кордоном та обмежень на безлімітний інтернет:

якщо ти перебуваєш за кордоном понад чотири місяці, тарифікація мобільного плану може змінитися. Це залежить від договору між українськими та європейськими операторами;

очікувати безлімітного інтернету в роумінгу не варто, оператори чітко визначать об’єм послуг інтернету за кордоном.

Поцікався також, чому мобільних операторів хочуть визнати критичною інфраструктурою.

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