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Единая роуминговая зона с ЕС: когда заработает и что изменится для украинцев

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июня 2025, 16:45
единая роуминговая зона с ес
Фото Pexels

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