Единая роуминговая зона с ЕС: когда заработает и что изменится для украинцев

Украина завершила главный этап на пути к присоединению к единой роуминговой зоне с Европейским Союзом, известной как Roam Like at Home (RLAH). Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Что такое единая роуминговая зона с ЕС и какие от нее преимущества украинцам — рассказываем дальше.

Единая роуминговая зона из ЕС

Присоединение к единой роуминговой зоне ЕС означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по тем же тарифам, что и дома, без дополнительных расходов на роуминг.

В целом, Roam Like at Home — это политика ЕС в сфере связи, которая позволяет жителям Евросоюза пользоваться всеми мобильными услугами: звонками, SMS, мобильным интернетом по тем же тарифам, что и в своей стране.

Когда заработает зона роуминга ЕС

Закон подписанный президентом Украины, отправят в Европейскую комиссию для официальной оценки его соответствия правовым нормам ЕС. Если вывод будет положительным, Еврокомиссия примет решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной.

Ожидается, что полноценно мы присоединимся к зоне роуминга ЕС уже в 2025 году.

Какие преимущества и ограничения единой зоны роуминга с ЕС

Среди главных преимуществ единой роуминговой зоны — тарифы как дома, удобство и улучшение качества связи:

украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС по тем же тарифам, что и дома, без дополнительных сборов за роуминг;

не нужно менять SIM-карту или искать местного оператора при пересечении границы;

ожидается, что украинские мобильные операторы адаптируют свои сети для стабильной и качественной связи в роуминге.

Но стоит учесть и некоторые нюансы, касающиеся продолжительности пребывания за границей и ограничений на безлимитный интернет:

если ты находишься за границей более четырех месяцев, тарификация мобильного плана может измениться. Это зависит от договора между украинскими и европейскими операторами;

ждать безлимитного интернета в роуминге не стоит, операторы четко определят объем услуг интернета за рубежом.

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