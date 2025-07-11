Як увімкнути геолокацію на телефоні: покроковий гайд для iPhone та Android

У сучасних мобільних телефонах є функція геолокації. Вона дуже зручна, завдяки їй можна використовувати онлайн-карти, додатки для виклику таксі, додатки, які розробляли кафе чи ресторани тощо. Тому треба знати, як увімкнути геолокацію на телефоні.

На iOS та Android схема увімкнення геолокації схожа, але через різницю операційних систем можуть бути різні назви та розташування функцій.

Читай у матеріалі, як увімкнути геолокацію на різних телефонах.

Як увімкнути геолокацію на iPhone

Щоб увімкнути чи вимкнути геолокацію на iPhone, треба зайти в налаштування. Потім обрати “Приватність і безпека”.

Натиснути “Служби локації” та перевірити чи ввімкнені вони.

Також у цьому розділі можна окремо налаштувати доступ до твого місцерозташування для різних програм.

Як увімкнути геолокацію на Android

Щоб увімкнути геолокацію на Android, треба зайти в налаштування та перейти до вкладки “Місцерозташування”.



Тобі буде видно, чи увімкнена в тебе геолокація.

Також у цій вкладці є інші параметри, які ти можеш налаштувати. Наприклад, визначати найбільш точне місце розташування, вибрати параметри доступу програм до твого місця розташування та багато іншого.

