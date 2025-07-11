Как включить геолокацию на телефоне: пошаговый гайд для iPhone и Android

Фото Pexels В современных мобильных телефонах есть функция геолокации. Она очень удобная, благодаря ей можно использовать онлайн-карты, приложения для вызова такси, приложения, которые разрабатывали кафе или рестораны и т.д. Поэтому необходимо знать, как включить геолокацию на телефоне. На iOS и Android схема включения геолокации похожа, но из-за разности операционных систем могут быть разные названия и расположения функций. Читай в материале, как включить геолокацию на разных телефонах.Как включить геолокацию на iPhone Чтобы включить или выключить геолокацию на iPhone, нужно зайти в настройки. Затем выбрать “Конфиденциальность и безопасность”. Нажми “Службы локации” и проверь, включены ли они. Также в этом разделе можно отдельно настроить доступ к твоему местоположению для разных приложений. Читать по теме Только подобрать правильные настройки! Как сфотографировать Луну на iPhone — лайфхаки Как сфотографировать Луну на iPhone и какие настройки выбрать? Читай подробно в материале. Как включить геолокацию на Android Чтобы включить геолокацию на Android, нужно зайти в настройки и перейти на вкладку “Местоположение”. Тебе будет видно, включена ли у тебя геолокация. Также в этой вкладке есть другие параметры, которые можно настроить. Например, определять наиболее точное местоположение, выбрать параметры доступа программ к твоему местоположению и многое другое. Иногда во время разговоров люди слышат странные звуки, тогда они ищут, как отключить прослушивание в телефоне. Читай об этом больше по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Интернет и связь Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter