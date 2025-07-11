Как включить геолокацию на телефоне: пошаговый гайд для iPhone и Android

В современных мобильных телефонах есть функция геолокации. Она очень удобная, благодаря ей можно использовать онлайн-карты, приложения для вызова такси, приложения, которые разрабатывали кафе или рестораны и т.д. Поэтому необходимо знать, как включить геолокацию на телефоне.

На iOS и Android схема включения геолокации похожа, но из-за разности операционных систем могут быть разные названия и расположения функций.

Читай в материале, как включить геолокацию на разных телефонах.

Как включить геолокацию на iPhone

Чтобы включить или выключить геолокацию на iPhone, нужно зайти в настройки. Затем выбрать “Конфиденциальность и безопасность”.

Нажми “Службы локации” и проверь, включены ли они.

Также в этом разделе можно отдельно настроить доступ к твоему местоположению для разных приложений.

Как включить геолокацию на Android

Чтобы включить геолокацию на Android, нужно зайти в настройки и перейти на вкладку “Местоположение”.



Тебе будет видно, включена ли у тебя геолокация.

Также в этой вкладке есть другие параметры, которые можно настроить. Например, определять наиболее точное местоположение, выбрать параметры доступа программ к твоему местоположению и многое другое.

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