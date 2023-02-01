Сохраняй конфиденциальность! Как убрать прослушку с телефона за несколько минут

Бывают моменты, когда при разговоре смартфон начинает издавать странные и необычные звуки. Ты можешь услышать нетипичный хрип, стук и другие моменты, которые очень настораживают. Это может быть прослушка. Как убрать прослушку с телефона раз и навсегда — читай в материале.

Как убрать прослушку с телефона

В наше время телефон может слушать и запоминать все, что ты говоришь. Наверное, ты замечал(-а), как, например, разговариваешь с подругой или другом о цветах и подарках, а поисковые системы начинают подкидывать тематическую рекламу.

То есть, в тот момент, когда ты даже не говоришь по телефону, мобильный может слышать и запоминать информацию. Именно поэтому лучше отключить микрофон для приложений, которым ты не доверяешь на 100%.

Сейчас также смотрят

Чтобы это сделать, придерживайся инструкции:

Зайди в настройки устройства. Выбери кнопку Приложения — Разрешения приложений. Важно, что на разных смартфонах эта функция может иметь разное название. Дальше тебе нужно найти пункт под названием Микрофон. Тебе откроется список различных приложений, у которых есть доступ к функции. Сними галочки со всех их, чтобы функция Микрофон не работала. Оставь с галочкой телефон и мессенджер (которым ты чаще всего пользуешься, записываешь голосовые, звонишь). Чаще всего на iPhone нужно найти сначала Настройки — Микрофон и запретить доступ всех приложений к функции.

Если использовать такой метод, то твои разговоры не смогут прослушивать. Кроме приложений, слушать и впитывать информацию могут и другие датчики. Чтобы этого избежать, необходимо удалить те приложения, которым ты не доверяешь (или отключить для них доступ к камере, контактам, местонахождению и т.д).

Для того чтобы запретить программе собирать о тебе информацию, нужно зайти в Настройки телефона и найти пункт с названием программы. Убери галочку возле того приложения, которому ты не доверяешь. Пройдись по другим важным пунктам (местонахождению, контактам).

Некоторые программы сливают контактные данные о других людях. Тебе наверняка звонили из выдуманных банков, онлайн-казино и т.д. Поэтому твои данные должны быть в безопасности.

Какие еще есть виды прослушивания:

Самый популярный — когда переадресовывают звонки и SMS-сообщения на другой контакт. Также ты можешь скачать на телефон вредоносную программу, которая может собирать о тебе множество интересных данных. Кроме контактов, с помощью некоторых приложений можно слушать все, что говорит человек, в радиусе сотни метров. Кроме этого, если человека хотят прослушать, возле него крепят специальную профессиональную технику. Например, микрофон, видеокамера и т.д.

Как отключить прослушивание (переадресация звонков)

Набери номер ##002#.

Нажми вызов и жди, когда на экране появятся параметры переадресации звонков.

Нажми кнопку Убрать.

Также советуем почитать, как безопасно общаться в чатах домов во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!