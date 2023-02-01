Сохраняй конфиденциальность! Как убрать прослушку с телефона за несколько минут

Бывают моменты, когда при разговоре смартфон начинает издавать странные и необычные звуки. Ты можешь услышать нетипичный хрип, стук и другие моменты, которые очень настораживают. Это может быть прослушка. Как убрать прослушку с телефона раз и навсегда — читай в материале.
В наше время телефон может слушать и запоминать все, что ты говоришь. Наверное, ты замечал(-а), как, например, разговариваешь с подругой или другом о цветах и подарках, а поисковые системы начинают подкидывать тематическую рекламу.
То есть, в тот момент, когда ты даже не говоришь по телефону, мобильный может слышать и запоминать информацию. Именно поэтому лучше отключить микрофон для приложений, которым ты не доверяешь на 100%.
Если использовать такой метод, то твои разговоры не смогут прослушивать. Кроме приложений, слушать и впитывать информацию могут и другие датчики. Чтобы этого избежать, необходимо удалить те приложения, которым ты не доверяешь (или отключить для них доступ к камере, контактам, местонахождению и т.д).
Для того чтобы запретить программе собирать о тебе информацию, нужно зайти в Настройки телефона и найти пункт с названием программы. Убери галочку возле того приложения, которому ты не доверяешь. Пройдись по другим важным пунктам (местонахождению, контактам).
Некоторые программы сливают контактные данные о других людях. Тебе наверняка звонили из выдуманных банков, онлайн-казино и т.д. Поэтому твои данные должны быть в безопасности.
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