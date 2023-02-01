Збережи приватність спілкування! Як прибрати прослуховування з телефону за кілька хвилин

Бувають моменти, коли під час розмови смартфон починає видавати дивні та незвичайні звуки. Ти можеш почути нетиповий хрип, стукіт та інші моменти, які дуже насторожують. Це може бути прослуховування. Як прибрати прослуховування з телефону раз і назавжди — читай у матеріалі.

Як прибрати прослуховування з телефону

У наш час телефон може слухати та запам’ятовувати все, що ти говориш. Напевно ти помічав (-ла), як, наприклад, розмовляєш із подругою (або другом) про квіти та подарунки, а пошукові системи починають підкидати тематичну рекламу.

Тобто в той час, коли ти навіть не говориш по телефону, мобільний може слухати і запам’ятовувати інформацію. Саме тому краще вимкнути мікрофон для застосунків, яким не довіряєш на 100%.

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Щоб це зробити, дотримуйся інструкції:

Зайди в налаштування пристрою. Вибери Програми — Роздільна здатність програм. Важливо, що на різних смартфонах ця функція може мати різну назву. Далі тобі потрібно знайти пункт під назвою Мікрофон. Тобі відкриється список різних програм, які мають доступ до функції. Зніми галочки з усіх їх, щоб функція мікрофона не працювала. Залиш із галочкою телефон і месенджер (яким ти найчастіше користуєшся, записуєш голосові повідомлення, телефонуєш). Найчастіше на iPhone потрібно знайти спочатку Установки — Мікрофон і заборонити доступ усіх програм до функції.

Якщо використати такий метод, то твої розмови не зможуть прослуховувати. Крім застосунків, слухати та вбирати інформацію можуть ще й інші датчики. Щоб цього уникнути, необхідно видалити ті програми, яким не довіряєш (або вимкнути для них доступ до камери, контактів, місцезнаходження тощо).

Щоб заборонити програмі збирати про тебе інформацію, потрібно зайти в Установки телефону і знайти пункт із назвою програми. Забери галочку біля того застосунку, якому ти не довіряєш. Пройдись по інших важливих пунктах (місцеперебування, контакти).

Деякі програми зливають контактні дані інших людей. Тобі, напевно, дзвонили з вигаданих банків, онлайн-казино тощо. Тому твої дані мають бути в безпеці.

Які ще є види прослуховування:

Найпопулярніший — коли переадресовують дзвінки та SMS-повідомлення на інший контакт. Також ти можеш завантажити на телефон шкідливу програму, яка може збирати про тебе багато цікавих даних. Окрім контактів, за допомогою деяких програм можна слухати все, що говорить людина, у радіусі сотні метрів. Крім цього, якщо людину хочуть прослухати, біля неї кріплять спеціальну професійну техніку. Наприклад, мікрофон, відеокамера тощо.

Як вимкнути прослуховування (переадресацію дзвінків)

Набери номер ##002#.

Натисни і чекай, коли на екрані з’являться параметри переадресації дзвінків.

Натисни кнопку Прибрати.

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