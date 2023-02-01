Збережи приватність спілкування! Як прибрати прослуховування з телефону за кілька хвилин

Бувають моменти, коли під час розмови смартфон починає видавати дивні та незвичайні звуки. Ти можеш почути нетиповий хрип, стукіт та інші моменти, які дуже насторожують. Це може бути прослуховування. Як прибрати прослуховування з телефону раз і назавжди — читай у матеріалі.
У наш час телефон може слухати та запам’ятовувати все, що ти говориш. Напевно ти помічав (-ла), як, наприклад, розмовляєш із подругою (або другом) про квіти та подарунки, а пошукові системи починають підкидати тематичну рекламу.
Тобто в той час, коли ти навіть не говориш по телефону, мобільний може слухати і запам’ятовувати інформацію. Саме тому краще вимкнути мікрофон для застосунків, яким не довіряєш на 100%.
Якщо використати такий метод, то твої розмови не зможуть прослуховувати. Крім застосунків, слухати та вбирати інформацію можуть ще й інші датчики. Щоб цього уникнути, необхідно видалити ті програми, яким не довіряєш (або вимкнути для них доступ до камери, контактів, місцезнаходження тощо).
Щоб заборонити програмі збирати про тебе інформацію, потрібно зайти в Установки телефону і знайти пункт із назвою програми. Забери галочку біля того застосунку, якому ти не довіряєш. Пройдись по інших важливих пунктах (місцеперебування, контакти).
Деякі програми зливають контактні дані інших людей. Тобі, напевно, дзвонили з вигаданих банків, онлайн-казино тощо. Тому твої дані мають бути в безпеці.
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