В Киеве тестируют 5G: когда он заработает для всех украинцев

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине, а именно в Киеве, впервые тестируют 5G. Технология сети пятого поколения тестируется на базе одного из университетов Киева. Рассказываем, когда связь 5G будет доступна всем украинцам.

5G в Украине: где будут тестировать интернет пятого поколения

Михаил Федоров поделился, что тестирование 5G сейчас проходит на базе Киевского авиационного института (КАИ). Тестирование проводит мобильный оператор Vodafone.

Запуск 5G в Украине — важный шаг в реализации стратегии инноваций WINWIN. Несмотря на войну и беспрецедентные вызовы в сфере телекома и разрушение инфраструктуры, мы воплощаем свой план и активно тестируем технологию, — делится министр.

Киевский авиационный институт и Vodafone запустили первое университетское 5G-пространство. Новейший интернет и связь есть у студентов, преподавателей и гостей университета. Они тестируют скорость интернета и все преимущества 5G.

Федоров поделился, что опыт нужно масштабировать, поэтому 5G должен появиться и в других университетах.

Интернет и связь 5G отличаются от предыдущего поколения следующими характеристиками:

скорость до 10 Гбит/с;

сверхнизкая задержка до 1 мс;

открытый доступ — только 5G-устройство и сим-карта;

Ранее 5G уже тестировались в офисах телеком-операторов и на промышленных объектах. После тестирования в учебных заведениях 5G будет доступен для всех украинцев.

В Vodafone поделились, что сеть построена на базе оборудования Nokia. Она обеспечивает покрытие на 1 и 2 этажах первого корпуса университета.

А совсем скоро между Украиной и Европой не будет роуминга! Как будут работать мобильные операторы и что изменится — читай в материале.

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