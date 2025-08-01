Стиль жизни Техно

В Киеве тестируют 5G: когда он заработает для всех украинцев

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 августа 2025, 14:30
5G в Украине
Фото Unsplash

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