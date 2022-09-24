Проще не бывает: как узнать, начислена ли субсидия

В Украине субсидию предоставляют для того, чтобы возместить расходы на оплату коммунальных услуг.
Однако многие не знают, где можно узнать информацию о ее начислении.
Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверять ее начисление, в нашем материале.
Адресная помощь (субсидия) предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Теперь для того, чтобы проверить ее начисление, не нужно звонить в управление социальной защиты населения — сделать это можно онлайн.
Чтобы проверить начисление соцвыплат, ты должен понимать, имеешь ли на нее право.
В Украине субсидию могут получать только те семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.
В основу формулы расчета размера субсидии взята зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, не превышающих 15% совокупного дохода такой семьи.
Берем среднемесячный доход семьи и делим на количество зарегистрированных в жилом помещении лиц. Так мы можем определить среднемесячный доход на одного человека.
Этот доход делим на прожиточный минимум и на базовый коэффициент 2. Умножь на 15%.
Базовыми цифрами в формуле является зависимость, при которой семья с доходом на уровне двух прожиточных минимумов на человека платит за коммуналку (15% совокупного дохода).
Далее эта зависимость применяется к конкретной семье с конкретными доходами.
Если кто-либо из членов семьи из состава домохозяйства:
Справка от врача не может быть основанием для назначения помощи, учитывать будут только справку ЛКК (лекарственно-консультативной комиссии).
Платежки за коммунальные услуги беспокоят украинцев, ведь до войны у многих из них были льготы. Ранее мы рассказывали, будут ли субсидии на отопительный сезон 2022-2023.
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