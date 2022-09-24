Проще не бывает: как узнать, начислена ли субсидия

В Украине субсидию предоставляют для того, чтобы возместить расходы на оплату коммунальных услуг.

Однако многие не знают, где можно узнать информацию о ее начислении.

Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверять ее начисление, в нашем материале.

Как узнать, начислена ли субсидия: кто на нее имеет право

Адресная помощь (субсидия) предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Теперь для того, чтобы проверить ее начисление, не нужно звонить в управление социальной защиты населения — сделать это можно онлайн.

Пошаговая инструкция, как проверить начисление субсидии и ее сумму

Чтобы проверить начисление соцвыплат, ты должен понимать, имеешь ли на нее право.

В Украине субсидию могут получать только те семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.

Как проверить начисление субсидии и как рассчитывается сумма

В основу формулы расчета размера субсидии взята зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, не превышающих 15% совокупного дохода такой семьи.

Берем среднемесячный доход семьи и делим на количество зарегистрированных в жилом помещении лиц. Так мы можем определить среднемесячный доход на одного человека.

Этот доход делим на прожиточный минимум и на базовый коэффициент 2. Умножь на 15%.

Базовыми цифрами в формуле является зависимость, при которой семья с доходом на уровне двух прожиточных минимумов на человека платит за коммуналку (15% совокупного дохода).

Далее эта зависимость применяется к конкретной семье с конкретными доходами.

Как узнать, начислена ли субсидия, и где это проверить: инструкция

зайди на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

введи следующие данные: область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и т.п. не нужно;

подтверди, что ты не робот, и нажми Искать;

далее на экране появится вся информация о субсидии — ее начисление, сумма и период назначения.

Кому жилищная субсидия не назначается

Если кто-либо из членов семьи из состава домохозяйства:

перед обращением за назначением субсидии (в этом году) купил земельный участок, квартиру или дом, также это касается других недвижимых имуществ, транспорта, ценных бумаг;

имеет на банковском счете средства, общая сумма которых превышает 25-кратный размер прожиточного минимума;

в течение года перед обращением за субсидией совершил операции по покупке доллара или евро, превышающие 50 тыс. грн;

не учился, не работал и не имел официального статуса безработного;

имел среднемесячный совокупный доход, который не превышает размер минимальной заработной платы. Также субсидию не назначат, если за такое лицо не оплачена хотя бы минимальная сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

находился за границей совокупно более 60 дней. При этом в 60-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами.

Справка от врача не может быть основанием для назначения помощи, учитывать будут только справку ЛКК (лекарственно-консультативной комиссии).

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