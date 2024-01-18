Як оформити статус багатодітної сім’ї і які види пільг дає статус: пояснення

Багатодітним сім’ям в Україні держава надає низку пільг. Вони стосуються медицини, транспорту та оплати житлово-комунальних послуг. Як оформити статус багатодітної сім’ї і які види пільг дає статус — читай у матеріалі.

Як оформити статус багатодітної родини й кому його надають

В офісі омбудсмана України нагадують, що в Україні для сімей з трьома і більше дітьми, передбачені соціальні гарантії та виплати. Багатодітною родиною вважається подружжя, що перебуває в шлюбі, проживає разом та спільно виховує троє або більше дітей.

Це стосується й дітей до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою у закладах професійної та вищої освіти.

Статус багатодітної родини може бути оформлений, якщо один або обидва члени сім’ї мають дітей від попередніх шлюбів, але ці діти проживають з ними. Також статус може отримати один з батьків, який самостійно виховує та проживає з трьома і більше дітьми.

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Для підтвердження статусу багатодітної сім’ї чи дитини з такої сім’ї, необхідно отримати спеціальне посвідчення.

Цей документ виділяється дітям від 6 років та одному з батьків протягом десяти робочих днів з моменту подання заяви. Видають посвідчення у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади або у ЦНАПі.

Багатодітні сім’ї, що підтвердили свій статус, можуть розраховувати на низку пільг від держави, включно з 50% знижкою на вартість палива, абонплату за користування телефоном та оплату житлово-комунальних послуг.

Як оформити статус багатодітної родини в Україні та які саме пільги надає держава

Після оформлення статусу, діти з багатодітних родин можуть претендувати на такі види пільг:

користуватися безоплатним отриманням медикаментів за рецептом лікаря;

щорічним медичним обстеженням;

безкоштовним проїздом різними видами транспорту;

безкоштовним оздоровленням та відпочинком;

можуть отримувати щомісячні кошти на кожну третю та наступну дитину (поки їй не виповниться 6 років).

Фінансову допомогу виплачують щомісяця, починаючи з місяця подання заяви. Однак, держава може припинити виплати у випадках відмови батьків від виховання дитини або в певних ситуаціях. Наприклад, якщо немає належних умов для утримання та виховання дитини.

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