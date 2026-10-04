Стиль жизни

Меньше 2% имеют деменцию: ученые обнаружили особенность двух народов Амазонии

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 октября 2026, 19:00 5 мин.
Ученые обнаружили народы с очень низким уровнем деменции: в чем их особенность
Фото Pexels

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