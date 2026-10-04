Меньше 2% имеют деменцию: ученые обнаружили особенность двух народов Амазонии

В двух коренных сообществах, которые живут в Боливийской Амазонии, деменция встречается значительно реже, чем в США и Европе. Новое исследование показало, что через пять лет после первоначального обследования деменция была менее чем у 2% участников.

Ученые предполагают, что определенные особенности образа жизни представителей народов цимане и мосетен могут влиять на здоровье мозга. В то же время исследователи подчеркивают: точно определить, что именно защищает людей от когнитивного ухудшения, пока не удалось. Об этом пишет Science.

Ученые наблюдали за людьми в течение пяти лет

Исследователи следили за состоянием здоровья 730 взрослых представителей сообществ цимане и мосетен. На момент первого обследования ни у одного из них не было деменции.

Через пять лет заболевание диагностировали у 22 участников. Часть людей из этой группы на момент повторного анализа уже умерла.

Несмотря на это, общее количество новых случаев деменции оказалось относительно невысоким по сравнению с показателями, которые фиксировали в ряде исследований в США и Европе.

Исследователи отмечают, что распространенность деменции среди населения этих амазонских сообществ примерно в три-четыре раза ниже, чем в США и Европе.

Как живут цимане и мосетен

Цимане — коренной народ Боливии, численность которого составляет около 17 тысяч человек. Представители сообщества в основном занимаются охотой, рыболовством и земледелием.

Их образ жизни предполагает значительные ежедневные физические нагрузки. Люди имеют ограниченный доступ к электричеству, чистой воде, канализации и современным лекарствам.

Мосетен — меньшее сообщество, численностью около 3 тысяч человек. Они живут преимущественно в сельской местности и занимаются сельским хозяйством.

Эти народы генетически и лингвистически связаны между собой, однако мосетен имеют больший доступ к чистой воде, покупным продуктам и медицинским услугам.

Их рацион в целом содержит много клетчатки и мало сахара и насыщенных жиров. При этом представители обоих сообществ много двигаются в течение дня.

Почему деменции может быть меньше

Ученые предполагают, что важную роль может играть образ жизни с низкой распространенностью некоторых факторов риска деменции — в частности ожирения, высокого артериального давления, диабета и недостаточной физической активности.

Однако эта версия не объясняет всего.

Предыдущие исследования этих сообществ не показали, что люди с лучшими показателями метаболического здоровья обязательно имеют более низкий риск развития деменции.

Кроме того, представители цимане и мосетен чаще сталкиваются с инфекциями, имеют ограниченный доступ к антибиотикам и почти не вакцинируются. Теоретически такие факторы, наоборот, могут негативно влиять на здоровье мозга.

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Деменция у этих людей часто имеет другие признаки

Исследователи обратили внимание еще на одну особенность. Значительная часть случаев деменции среди цимане и мосетен не имеет типичных признаков болезни Альцгеймера.

У многих пациентов наблюдали симптомы, связанные с паркинсонизмом, а также признаки сосудистых нарушений или повышенного риска инсульта.

Исследовательница Маргарет Гатц отметила, что характер изменений мозга у большинства представителей цимане с когнитивными нарушениями или деменцией не типичен для болезни Альцгеймера. Вместо этого он может указывать на сосудистые причины когнитивного ухудшения.

Предварительный анализ биомаркеров в крови также выявил признаки нейродегенерации и нейровоспаления у людей с деменцией. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с сосудистым повреждением мозга, однако окончательных выводов пока нет.

Возраст и генетика остаются важными факторами

Несмотря на различия в образе жизни, некоторые факторы риска оказались похожими на те, которые наблюдаются в других популяциях.

Сильнее всего с новыми случаями деменции были связаны старший возраст и генетический вариант аполипопротеина E ε4.

При этом люди с деменцией в этих отдаленных сообществах имели более чем в шесть раз высокий риск смерти по сравнению с участниками, у которых не было когнитивных нарушений.

После установления диагноза средняя продолжительность жизни была в два-три раза короче, чем у людей с деменцией в США.

Ученые объясняют это тем, что для людей, которые ежедневно самостоятельно выращивают, собирают или добывают пищу, потеря когнитивных и физических возможностей может быстро сделать деменцию опасной для жизни.

В то же время даже смертность не смогла полностью объяснить, почему деменция в этих сообществах встречается реже.

Что именно защищает мозг — пока загадка

Исследователи подчеркивают, что сейчас нельзя назвать одну конкретную причину низкого уровня деменции среди цимане и мосетен.

Возможно, значение имеют сразу несколько факторов: питание, физическая активность, генетика, социальные связи, особенности иммунной системы и образ жизни в целом.

Следующим этапом ученые планируют выяснить, какой вклад каждый из этих факторов вносит в риск развития деменции.

Если исследователям удастся определить механизмы, которые помогают сохранять здоровье мозга представителей этих сообществ, полученные результаты могут стать основой для дальнейшего изучения способов профилактики деменции.

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