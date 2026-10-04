Стиль життя

Менше 2% мають деменцію: вчені виявили особливість двох народів Амазонії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Жовтня 2026, 19:00 5 хв.
Вчені знайшли народи з дуже низьким рівнем деменції: у чому їхня особливість
Фото Pexels

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