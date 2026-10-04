Менше 2% мають деменцію: вчені виявили особливість двох народів Амазонії

У двох корінних спільнотах, які живуть у Болівійській Амазонії, деменція трапляється значно рідше, ніж у США та Європі. Нове дослідження показало, що через п’ять років після початкового обстеження деменцію мали менш як 2% учасників.

Науковці припускають, що певні особливості способу життя представників народів цимане та мосетен можуть впливати на здоров’я мозку. Водночас дослідники наголошують: точно визначити, що саме захищає людей від когнітивного погіршення, поки не вдалося. Про це пише Science.

Вчені спостерігали за людьми протягом п’яти років

Дослідники стежили за станом здоров’я 730 дорослих представників спільнот цимане та мосетен. На момент першого обстеження жоден із них не мав деменції.

Через п’ять років захворювання діагностували у 22 учасників. Частина людей із цієї групи на момент повторного аналізу вже померла.

Попри це, загальна кількість нових випадків деменції виявилася відносно невисокою порівняно з показниками, які фіксували в низці досліджень у США та Європі.

Дослідники зазначають, що поширеність деменції серед населення цих амазонських спільнот приблизно у три-чотири рази нижча, ніж у США та Європі.

Як живуть цимане та мосетен

Цимане — корінний народ Болівії, чисельність якого становить близько 17 тисяч людей. Представники спільноти переважно займаються полюванням, рибальством і землеробством.

Їхній спосіб життя передбачає значні щоденні фізичні навантаження. Люди мають обмежений доступ до електроенергії, чистої води, каналізації та сучасних медикаментів.

Мосетен — менша спільнота, чисельністю близько 3 тисяч людей. Вони живуть переважно в сільській місцевості та займаються сільським господарством.

Ці народи генетично й мовно пов’язані між собою, однак мосетен мають більший доступ до чистої води, магазинної їжі та медичних послуг.

Їхній раціон загалом містить багато клітковини та мало цукру й насичених жирів. Водночас представники обох спільнот багато рухаються протягом дня.

Чому деменції може бути менше

Вчені припускають, що важливу роль може відігравати спосіб життя з низькою поширеністю деяких факторів ризику деменції — зокрема ожиріння, високого артеріального тиску, діабету та недостатньої фізичної активності.

Однак ця версія не пояснює всього.

Попередні дослідження цих спільнот не показали, що люди з кращими показниками метаболічного здоров’я обов’язково мають нижчий ризик розвитку деменції.

Крім того, представники цимане та мосетен частіше стикаються з інфекціями, мають обмежений доступ до антибіотиків і майже не вакцинуються. Теоретично такі фактори, навпаки, можуть негативно впливати на здоров’я мозку.

Читати на тему Деменція скасовується: чи дійсно гаджети шкідливі для розумових здібностей пенсіонерів Вчені спростували популярний міф про шкідливий вплив гаджетів на розум пенсіонерів.

Деменція у цих людей часто має інші ознаки

Дослідники звернули увагу ще на одну особливість. Значна частина випадків деменції серед цимане та мосетен не має типових ознак хвороби Альцгеймера.

У багатьох пацієнтів спостерігали симптоми, пов’язані з паркінсонізмом, а також ознаки судинних порушень або підвищеного ризику інсульту.

Дослідниця Маргарет Гатц зазначила, що характер змін мозку у більшості представників цимане з когнітивними порушеннями або деменцією не типовий для хвороби Альцгеймера. Натомість він може вказувати на судинні причини когнітивного погіршення.

Попередній аналіз біомаркерів у крові також виявив ознаки нейродегенерації та нейрозапалення у людей із деменцією. Автори дослідження припускають, що це може бути пов’язано із судинним пошкодженням мозку, однак остаточних висновків поки немає.

Вік і генетика залишаються важливими факторами

Попри відмінності у способі життя, деякі фактори ризику виявилися схожими на ті, що спостерігаються в інших популяціях.

Найсильніше з новими випадками деменції були пов’язані старший вік і генетичний варіант аполіпопротеїну E ε4.

Водночас люди з деменцією у цих віддалених спільнотах мали більш ніж у шість разів вищий ризик смерті порівняно з учасниками, які не мали когнітивних порушень.

Після встановлення діагнозу середня тривалість життя була у два-три рази коротшою, ніж у людей із деменцією у США.

Науковці пояснюють це тим, що для людей, які щодня самостійно вирощують, збирають або добувають їжу, втрата когнітивних і фізичних можливостей може швидко зробити деменцію небезпечною для життя.

Водночас навіть смертність не змогла повністю пояснити, чому деменція в цих спільнотах зустрічається рідше.

Що саме захищає мозок — поки загадка

Дослідники наголошують, що наразі не можна назвати одну конкретну причину низького рівня деменції серед цимане та мосетен.

Можливо, значення мають одразу кілька факторів: харчування, фізична активність, генетика, соціальні зв’язки, особливості імунної системи та спосіб життя загалом.

Наступним етапом науковці планують з’ясувати, який внесок кожен із цих факторів робить у ризик розвитку деменції.

Якщо дослідникам вдасться визначити механізми, які допомагають зберігати здоров’я мозку представників цих спільнот, отримані результати можуть стати основою для подальшого вивчення способів профілактики деменції.

Ніхто не застрахований від генетичних хвороб. На деменцію нині страждає той саме Міцний горішок Брюс Вілліс. Актор нині втратив здатність ходити та говорити, повідомила його родина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!