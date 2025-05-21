Алименты в 2025 году: размер выплаты и как ее получить

Алименты взимаются с личного дохода плательщика, в том числе с пенсии, на содержание ребенка в случае развода. Как подать заявление на алименты в 2025 году и каков их размер – рассказываем в материале.

Алименты в 2025 году: размер

Часть 2 статьи 182 Семейного кодекса Украины гласит, что минимальные алименты в Украине на ребенка составляют не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

По состоянию на 1 января 2024 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2563 гривен, для детей от 6 до 18 лет — 3196 гривен.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка в возрасте до 6 лет составляет 1281,50 грн, а на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 1598,00 грн.

Также существует понятие максимального размера алиментов на ребенка, устанавливаемого частью 5 статьи 183 Семейного кодекса Украины. Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть максимум для ребенка до 6 лет — 25 630 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

С каких доходов платят алименты на ребенка

Есть ряд доходов, с которых вправе взимать алименты на ребенка:

зарплата;

пенсия;

доплаты, надбавки и премии;

дополнительные оплаты за вненормовую работу, труд в праздничные, нерабочие и выходные дни, а также отпускные выплаты;

государственная помощь;

стипендия;

плата за аренду земельного участка или земельной доли (пай);

другие виды заработка.

Семейный кодекс также определяет, какую долю доходов плательщик должен уплатить:

на одного ребенка — 1/4 дохода;

на двоих детей — 1/3 дохода;

на троих и более детей — 1/2 дохода.

Алименты уплачиваются в срок, установленный постановлением о взыскании алиментных выплат, до десятого числа месяца и не позднее срока, составляющего 3 дня, установленного для выплаты зарплаты, стипендии, пенсии и других выплат.

Как получить алименты из военнослужащих

Военная служба не освобождает от начисления ребенку ежемесячные алименты.

Алименты из военнослужащих в Украине выплачиваются из всех видов денежного довольствия, в том числе из так называемых боевых — выплат, начисленных за выполнение боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий, которые могут составлять 30, 50 или 100 тысяч гривен.

Если государственный или частный исполнитель осуществляет взыскание алиментов в принудительном порядке в рамках исполнительного производства, именно исполнитель осуществляет розыск доходов должника, с которых могут быть взысканы алиментные выплаты.

Плательщик, проходящий военную службу, может в письменном виде уведомить исполнителя о мобилизации с указанием номера воинской части.

Если исполнитель не знает адреса воинской части, где служит плательщик, он может послать документы по взысканию алиментов в Министерство обороны Украины с целью их дальнейшей передачи в бухгалтерию воинской части для взыскания алиментов.

Взыскание алиментных выплат с безработных

Законодательством не предусмотрено освобождение плательщика алиментов от выплаты выплат на ребенка в случае потери работы или пребывания в статусе безработного.

Если плательщик состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, то алименты в Украине с безработных будут взиматься исполнителем с такой социальной помощи.

Если плательщик безработный, но не состоит на учете в соответствующих центрах, а установленные исполнительным документом алименты не начисляются, исполнитель вправе начислить задолженность, которую следует закрыть.

Сумма задолженности плательщика алиментов будет определяться по средней заработной плате работника для данной местности.

Как подать на алименты

Для получения алиментов от родителя нужно подготовить перечень документов:

паспорт истца;

ИНН истца;

свидетельство о рождении ребенка:

решение суда о расторжении брака;

документ, подтверждающий факт совместного проживания с ребенком.

Для подтверждения совместного проживания с ребенком следует оформить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении в центре административных услуг.

Доказать факт совместного проживания можно и посредством решения суда о расторжении брака, в котором указывается, с кем должен проживать ребенок.

А какими будут выплаты на ребенка для матери-одиночки, мы рассказывали в нашем материале.

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