Аліменти у 2025 році: розмір виплати та як її отримати

Аліменти стягуються з особистого доходу платника, зокрема з пенсії, на утримання дитини у разі розлучення. Як подати заяву на аліменти у 2025 році і який їхній розмір — розповідаємо в матеріалі.

Аліменти у 2025 році: розмір

У частині 2 статті 182 Сімейного кодексу України йдеться, що мінімальні аліменти в Україні на дитину становлять не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2563 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Таким чином мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину віком до 6 років становить 1281,50 грн, а на дитину віком від 6 до 18 років — 1598,00 грн.

Також існує поняття максимального розміру аліментів на дитину, який встановлюється частиною 5 статті 183 Сімейного кодексу України. Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто максимум для дитини до 6 років — 25 630 грн, а для дітей від 6 до 18 років – 31 960 грн.

З яких доходів сплачують аліменти на дитину

Є низка доходів, з яких мають право стягувати аліменти на дитину:

зарплата;

пенсія;

доплати, надбавки та премії;

додаткові оплати за позанормову роботу, працю у святкові, неробочі та вихідні дні, а також відпускні виплати;

державна допомога;

стипендія;

плата за оренду земельної ділянки або земельної частки (пай);

інші види заробітку.

Сімейний кодекс також визначає, яку частку доходів платник має сплатити:

на одну дитину – 1/4 доходу;

на двох дітей – 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.

Аліменти сплачуються в строк, встановлений постановою про стягнення аліментних виплат, до десятого числа місяця і не пізніше строку, який складає 3 дні, встановленого для виплати зарплатні, стипендії, пенсії та інших виплат.

Як отримати аліменти з військовослужбовців

Військова служба не звільняє від нарахування дитині щомісячних аліментів.

Аліменти з військовослужбовців в Україні виплачуються з усіх видів грошового забезпечення, в тому числі з так званих бойових — виплат, нарахованих за виконання бойових завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій, які можуть складати 30, 50 або 100 тисяч гривень.

Якщо державний або приватний виконавець здійснює стягнення аліментів у примусовому порядку в рамках виконавчого провадження, то саме виконавець здійснює розшук доходів боржника, з яких можуть бути стягнуті аліментні виплати.

Платник, який проходить військову службу, може письмово повідомити виконавця про мобілізацію із зазначенням номера військової частини.

Якщо виконавець не знає адреси військової частини, де служить платник, він може надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України з метою їх подальшої передачі до бухгалтерії військової частини для стягнення аліментів.

Стягнення аліментних виплат з безробітних

Законодавством не передбачено звільнення платника аліментів від сплати виплат на дитину в разі втрати роботи чи перебуванні в статусі безробітного.

Якщо платник перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, то аліменти в Україні з безробітного стягуватимуться виконавцем з такої соціальної допомоги.

Якщо платник безробітний, але не перебуває на обліку у відповідних центрах, а встановлені виконавчим документом аліменти не нараховуються, виконавець має право нарахувати заборгованість, яку треба закрити.

Сума заборгованості платника аліментів визначатиметься із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Як подати на аліменти

Для отримання аліментів від одного з батьків потрібно підготувати перелік документів:

паспорт позивача;

ІПН позивача;

свідоцтво про народження дитини:

рішення суду про розірвання шлюбу;

документ, що підтверджує факт спільного проживання з дитиною.

Для підтвердження спільного проживання з дитиною треба оформити довідку про кількість зареєстрованих осіб в житловому приміщенні в центрі адміністративних послуг.

Довести факт спільного проживання можна і за допомогою рішення суду про розірвання шлюбу, в якому зазначається, з ким має проживати дитина.

А якими будуть виплати на дитину для матері-одиначки ми розповідали в нашому матеріалі.

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