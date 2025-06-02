Соціальні виплати на дітей з 1 червня 2025 — кому чекати та чи змінилися суми

Фото Unsplash Українці звикли, що у перший день місяця на них часто чекають сюрпризи щодо нових правил оподаткування, виплат чи інших соціальних послуг. Тебе може цікавити й питання, чи змінилися соціальні виплати на дітей з 1 червня. Розповідаємо про суму соціальних виплат на дітей та від чого залежать зміни, далі у матеріалі. Соціальні виплати на дітей 1 червня: що змінилося Сума соціальних виплат на дитину залежить від суми прожиткового мінімуму. В Україні він залишився на тому ж рівні, що й у 2024 році: 3028 грн для працездатних осіб, 2361 грн для тих, хто втратив працездатність.Для дітей до шести років сума становить 2563 грн, від шести до 18 років — 3196 грн. Соціальні виплати від держави виплачуються тим сімʼям, де спільний дохід всіх працездатних членів сімʼї є меншим за базовий. В Україні наразі діють виплати дітям трьох категорій: які перебувають під опікою чи піклуванням; допомога матерям, які самотужки виховують дитину; чиї батьки не виплачують встановлені аліменти. Читати на тему Виплати на дитину 2025 — чи збільшаться суми допомоги при народженні Чи зросте допомога при народженні дитини у 2025 році — дізнайся з матеріалу. В кожному з таких випадків передбачені виплати. Вони корелюються залежно від статусу дитини та чи має вона інвалідність. Виплати жінкам у звʼязку з вагітністю та пологами — від 7100 до 106500 на місяць (залежно від заробітної плати за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою для працевлаштованої та 25% прожиткового мінімуму для працездатної безробітної особи). Виплати після народження дитини — 41280 грн, з яких 10320 виплачують одразу, а ще 860 грн щомісячно протягом трьох років. Виплати дітям під опікою чи піклуванням: до шести років — 6407,5 грн (8970,5 грн для дітей з інвалідністю); від шести до 18 років — 7990 грн (11186 для дітей з інвалідністю). Виплати у випадку відсутності аліментів: до шести років — 1281,5 грн та 1598 грн для дітей віком від шести до 18 років. Детальніше про розмір виплати аліментів у 2025 році та як їх оформити, ми розповідали в нашому іншому матеріалі — читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Розвиток дитини, соціальні виплати, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter