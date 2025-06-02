Для тебе Економія

Соціальні виплати на дітей з 1 червня 2025 — кому чекати та чи змінилися суми

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Червня 2025, 11:00
виплати дітям 2025
Фото Unsplash

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