Соціальні виплати на дітей з 1 червня 2025 — кому чекати та чи змінилися суми

Українці звикли, що у перший день місяця на них часто чекають сюрпризи щодо нових правил оподаткування, виплат чи інших соціальних послуг. Тебе може цікавити й питання, чи змінилися соціальні виплати на дітей з 1 червня.

Розповідаємо про суму соціальних виплат на дітей та від чого залежать зміни, далі у матеріалі.

Соціальні виплати на дітей 1 червня: що змінилося

Сума соціальних виплат на дитину залежить від суми прожиткового мінімуму. В Україні він залишився на тому ж рівні, що й у 2024 році: 3028 грн для працездатних осіб, 2361 грн для тих, хто втратив працездатність.

Для дітей до шести років сума становить 2563 грн, від шести до 18 років — 3196 грн.

Соціальні виплати від держави виплачуються тим сімʼям, де спільний дохід всіх працездатних членів сімʼї є меншим за базовий.

В Україні наразі діють виплати дітям трьох категорій:

які перебувають під опікою чи піклуванням;

допомога матерям, які самотужки виховують дитину;

чиї батьки не виплачують встановлені аліменти.

В кожному з таких випадків передбачені виплати. Вони корелюються залежно від статусу дитини та чи має вона інвалідність.

Виплати жінкам у звʼязку з вагітністю та пологами — від 7100 до 106500 на місяць (залежно від заробітної плати за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою для працевлаштованої та 25% прожиткового мінімуму для працездатної безробітної особи). Виплати після народження дитини — 41280 грн, з яких 10320 виплачують одразу, а ще 860 грн щомісячно протягом трьох років. Виплати дітям під опікою чи піклуванням: до шести років — 6407,5 грн (8970,5 грн для дітей з інвалідністю); від шести до 18 років — 7990 грн (11186 для дітей з інвалідністю). Виплати у випадку відсутності аліментів: до шести років — 1281,5 грн та 1598 грн для дітей віком від шести до 18 років.

Детальніше про розмір виплати аліментів у 2025 році та як їх оформити, ми розповідали в нашому іншому матеріалі — читай за посиланням.

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