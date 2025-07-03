Чи було фінансування соціальних виплат у липні 2025: як вплинуть зміни на українців

Уже з 1 липня 2025 року відповідальність за внутрішнє адміністрування соціальних виплат, які отримують громадяни, несе Пенсійний фонд України. Через те, що зміни набули чинності на початку місяця, люди цікавляться, чи було фінансування соціальних виплат у липні 2025.

Чи було фінансування соціальних виплат у липні 2025

За даними Пенсійного фонду України, уже 1 липня розпочалося фінансування липневих соціальних виплат. Зокрема:

на оплату лікарняних виділено 78,9 млн грн;

тільки за перший день липня органи ПФУ надали понад 46 тис. послуг громадянам, які звернулися за допомогою;

фінансування пенсійних виплат стартувало з 2 липня.

Так завдяки переходу на цифрову модель управління та розширенню пунктів приймання заяв, очікується, що виплати й надалі надходитимуть своєчасно та без зайвої бюрократії.

Що змінилося у фінансуванні соціальних виплат у липні

У Мінсоцполітики пояснили, що нещодавно уряд затвердив дві важливі постанови, якими передав Пенсійному фонду України функції з призначення та виплати окремих видів державної допомоги. Сюди увійшли й соціальні стипендії.

Ці зміни стосуються лише організації всередині системи: одержувачі виплат і надалі отримуватимуть гроші в тому ж порядку. Основна новація — в тому, що тепер процес розгляду заяв та щомісячного нарахування стане значно швидшим. Це стало можливим завдяки цифровізації, адже всі дані передаються безпосередньо до Пенсійного фонду.

Ще одне покращення: тепер громадяни можуть звертатися з питаннями соцвиплат не лише до управлінь соцзахисту чи ЦНАПів, але й до найближчих сервісних центрів Пенсійного фонду. Подані заяви одразу потрапляють в електронну систему, звідки їх швидко опрацьовують спеціалісти. Після схвалення кошти автоматично надходять на банківську картку у вибраному громадянином банку.

Запровадження електронного обліку дозволить оперативно реєструвати всі звернення, прискорити їх розгляд та поступово погасити старі борги по виплатах.

Читай також про інші зміни з 1 липня 2025, а саме про соціальну допомогу сім’ям з низьким доходом.

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