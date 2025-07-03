Для тебе Економія

Чи було фінансування соціальних виплат у липні 2025: як вплинуть зміни на українців

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Липня 2025, 13:30
фінансування соціальних виплат у липні 2025
Фото Unsplash

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