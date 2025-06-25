Соціальна допомога сімʼям з низьким доходом з 1 липня: хто може отримати

Не секрет, що українцям стає все важче заробляти кошти. Грошей не вистачає на потреби, а більшість опиняється в режимі “від зарплати до зарплати”. Це спричинене війною, проявляється так званий ефект Матвія — тобто коли переваги розподіляються нерівномірно і той, хто вже ними володіє, продовжує їх накопичувати та примножувати, тоді як інша сторона, яка не має переваг, отримує їх ще менше.

Простими словами: багаті стають багатшими, а бідні — біднішими. Чи можливо з цим щось зробити зараз? Пенсійний Фонд України пропонує експериментальний проект для сімей з низькими доходами.

Хто має право на виплату і скільки вона становить, читай далі у матеріалі від Вікна-новини.

Виплати сімʼям з низьким доходом з 1 липня

ПФУ повідомляє про нову соціальну виплату у рамках реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги.

Стартує він 1 липня 2025 року.

Однак отримати таку виплату зможуть не всі, а ті сімʼї, які станом на дату звернення з 1 липня отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

Окрім цього, з 1 жовтня 2025 року до проекту зможуть долучитися також інші особи або сімʼї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Як отримати соціальну виплату на малозабезпечену сімʼю

Отримати виплату можна з 1 липня. Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, коли уповноважений представник сімʼї звернувся із заявою.

Сама виплата призначається на шість місяців, з подальшим продовженням на два роки — термін дії проекту.

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини (4500 грн) для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

— Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70% такої базової величини — для кожного наступного члена сім’ї, — пояснюють у ПФУ.

Для того, щоб отримати виплату, необхідно подати заяву на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сімʼї:

в електронній формі через Портал Дія;

у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї.

До Дня Незалежності частина українців також може отримати виплати від держави. Читай, яка сума виплат та хто на них може розраховувати, у матеріалі.

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