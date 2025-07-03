Было ли финансирование социальных выплат в июле 2025: как повлияют изменения на украинцев

Уже с 1 июля 2025 года ответственность за внутреннее администрирование социальных выплат, получаемых гражданами, несет Пенсионный фонд Украины. Из-за того, что изменения вступили в силу в начале месяца, люди интересуются, было ли финансирование социальных выплат в июле 2025 года.

Было ли финансирование социальных выплат в июле 2025

По данным Пенсионного фонда Украины, уже 1 июля началось финансирование июльских социальных выплат. В частности:

на оплату больничных выделено 78,9 млн. грн;

только за первый день июля органы ПФУ предоставили более 46 тыс. услуг гражданам, обратившимся за помощью;

финансирование пенсионных выплат стартовало со 2 июля.

Так, благодаря переходу на цифровую модель управления и расширению пунктов приема заявлений, ожидается, что выплаты и дальше будут поступать своевременно и без лишней бюрократии.

Что изменилось в финансировании социальных выплат в июле

В Минсоцполитики объяснили, что недавно правительство утвердило два важных постановления, которым передало Пенсионному фонду Украины функции по назначению и выплате отдельных видов государственной помощи. Сюда вошли и социальные стипендии.

Эти изменения касаются только организации внутри системы: получатели выплат и дальше будут получать деньги в том же порядке. Основное новшество — в том, что теперь процесс рассмотрения заявлений и ежемесячного начисления станет значительно быстрее. Это стало возможным благодаря цифровизации, ведь все данные передаются непосредственно в Пенсионный фонд.

Еще одно улучшение: теперь граждане могут обращаться с вопросами соцвыплат не только в управление соцзащиты или ЦНАПов, но и в ближайшие сервисные центры Пенсионного фонда. Поданные заявления сразу же попадают в электронную систему, откуда их быстро прорабатывают специалисты. После одобрения средства автоматически поступают на банковскую карту в выбранном гражданином банке.

Введение электронного учета позволит оперативно регистрировать все обращения, ускорить их рассмотрение и постепенно погасить старые долги по выплатам.

Читай также о других изменениях с 1 июля 2025 года, а именно о социальной помощи семьям с низким доходом.

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