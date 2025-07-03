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Было ли финансирование социальных выплат в июле 2025: как повлияют изменения на украинцев

Богдана Макалюк, журналист сайта 03 июля 2025, 13:30
финансирование социальных выплат в июле 2025 года
Фото Unsplash

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