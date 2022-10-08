Новые правила выплаты пособия по безработице: что изменилось и кого коснутся нововведения

В конце сентября 2022 года произошли глобальные изменения в начислении выплаты пособия по безработице.

В последнее время достаточно много граждан Украины стали безработными, становятся на учет в центр занятости и оформляют выплаты.

Все, кто стоит и собирается стать на учет, должны знать, что с сентября вступили в силу новые изменения по начислению и выплате пособия по безработице.

Информацию о сроках выплаты пособия по безработице, его сумме и о других изменениях читай в этом материале.

Сейчас также смотрят

Верховная Рада внесла в действующее законодательство изменения, корректирующие порядок и условия получения пособия в случае безработицы.

Так как количество людей, претендующих на минимальное пособие, увеличилось, то правила получения изменились.

Теперь право на минимальные выплаты будут иметь люди, которые имеют стаж до семи месяцев.

Если твой трудовой стаж больше полугода, то пособие будет составлять 50% от твоей средней заработной платы.

Правила выплаты пособия по безработице: как определяется размер выплат

В связи с нововведениями процентная ставка тоже изменилась. Размер пособия теперь будет рассчитываться следующим образом:

если твой страховой стаж менее тех лет — 50% от твоей средней заработной платы;

до шести лет — 55%;

от шести до 12 лет — 60%;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

более 30 лет — 80%.

Если ты работал(-а) и имел(-а) страховой стаж более десяти лет, тебе полагается пособие не менее 70% от средней зарплаты.

Процентная ставка увеличивается в том случае, если у тебя есть большой трудовой стаж (более 15 лет) и ты ни разу не получал(-а) пособие.

Новые правила выплаты пособия по безработице: сроки выплат

Согласно новым правилам, срок получения пособий зависит от срока стажа. Если у тебя небольшой стаж, то срок получения выплат будет тоже коротким.

Если твой страховой стаж менее трех лет, ты будешь получать выплаты на протяжении пяти – шести месяцев.

Если ты работал(-а) от шести до 12 лет, то выплачивать пособие будут семь месяцев.

На выплаты на протяжении восьми месяцев могут претендовать люди, которые имеют стаж от 12 до 18 лет.

Если трудовой стаж варьируется от 18 до 24 лет, то ты можешь получать выплаты на протяжении девяти или десяти месяцев.

На протяжении 330 календарных дней (10-11 месяцев) ты сможешь получать пособия, если твой стаж от 24 до 30 лет.

Если ты работал(-а) 30 лет и более, имеешь право на выплаты в течение целого года.

Новые правила касаются и порядка выплат. Пособие будут выплачивать в полном размере людям, имеющим статус безработного. И только на первое время. Далее сумма будет уменьшаться.

Например, деньги будут приходить в полном объеме только первые три месяца.

А в следующие месяцы сумма будет уменьшаться на 30%.

Увольняться по собственному желанию теперь не выгодно

Если ты уволился(-лась) с последнего места работы без уважительных причин, то пособие будет начисляться с 31-го календарного дня. Следуя правилам, лучше увольняться по соглашению сторон.

Также советуем почитать о том, как изменятся рабочие будни и зарплаты и что предусматривает закон о новых условиях труда во время войны. Сколько придется работать и что известно про сверхурочные смены — читай в нашем материале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!