Позади только смерть и разрушения — что пережил донецкий Святогорск под российской оккупацией

До прихода русских войск Святогорск в Донецкой области был туристическим и живописным городом. Но оккупанты оставили после себя только смерть, разрушение, отсутствие связи, газа, электроэнергии и питьевой воды.

Россияне беспощадно бомбили Святогорскую Свято-Успенскую лавру, убивая монахов и беженцев, которых лавра приютила в своих стенах.

К счастью, недавно украинские защитники деоккупировали Святогорск, отбросив врага на несколько десятков километров. За освобождение города шли тяжелые бои.

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Военная журналистка Евгения Гордиенко вместе с Военным телевидением Украины побывала в этом городке и выяснила, как он приходит в себя после месяцев российского нашествия.

Ситуация стабильная. Пока фронт активно не продвигается ни в какую сторону. Нужно сюда стягивать технику и выбивать врага дальше, — говорит военнослужащий с позывным Вуйко.

Но несмотря на все убытки и ужасы войны, жители Святогорска радостно приветствуют украинских военных. Ведь люди верят, что теперь в город придет долгожданный покой.

А на улицах уже развеваются украинские флаги. Также будет и в каждом временно оккупированном населенном пункте Украины.

Регулярно под российскими обстрелами оказываются приграничные села Сумской и Черниговской областей. Смотри, какая ситуация на границе с Беларусью.

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