Позади только смерть и разрушения — что пережил донецкий Святогорск под российской оккупацией

До прихода русских войск Святогорск в Донецкой области был туристическим и живописным городом. Но оккупанты оставили после себя только смерть, разрушение, отсутствие связи, газа, электроэнергии и питьевой воды.
Россияне беспощадно бомбили Святогорскую Свято-Успенскую лавру, убивая монахов и беженцев, которых лавра приютила в своих стенах.
К счастью, недавно украинские защитники деоккупировали Святогорск, отбросив врага на несколько десятков километров. За освобождение города шли тяжелые бои.
Военная журналистка Евгения Гордиенко вместе с Военным телевидением Украины побывала в этом городке и выяснила, как он приходит в себя после месяцев российского нашествия.
Ситуация стабильная. Пока фронт активно не продвигается ни в какую сторону. Нужно сюда стягивать технику и выбивать врага дальше, — говорит военнослужащий с позывным Вуйко.
Ситуация стабильная. Пока фронт активно не продвигается ни в какую сторону. Нужно сюда стягивать технику и выбивать врага дальше, — говорит военнослужащий с позывным Вуйко.
Но несмотря на все убытки и ужасы войны, жители Святогорска радостно приветствуют украинских военных. Ведь люди верят, что теперь в город придет долгожданный покой.
А на улицах уже развеваются украинские флаги. Также будет и в каждом временно оккупированном населенном пункте Украины.
Регулярно под российскими обстрелами оказываются приграничные села Сумской и Черниговской областей. Смотри, какая ситуация на границе с Беларусью.
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