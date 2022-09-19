Полгода сидела в погребе без еды, но заботилась не только о себе. История пенсионерки из Харьковской области

Харьковская область приходит в себя после почти полугодовой оккупации. Люди с ужасом вспоминают жизнь при России. Постоянные обстрелы, отсутствие еды, воды и электричества.

Деоккупированные населенные пункты на севере Харьковской области напоминают сплошное пепелище. Здесь сожжены дома, уничтожены автомобили и заминированы дороги. Россияне сбежали из близлежащих к границе населенных пунктов, но продолжают их обстреливать.

Об этом специальный репортаж нашего коллеги и бойца 130-го батальона терробороны Киева Мирослава Отковича.

Во время оккупации местные сидели в подвалах, но признаются: никогда не теряли веру в Вооруженные силы Украины и ждали освобождения. Пенсионерка Ольга вспоминает моменты вражеских обстрелов:

Я полгода сидела в погребе. Дом трясет, огонь летит!

Ее дом чудом уцелел, ведь остальные вокруг разрушены. Она жила без еды, но всегда заботилась не только о себе. Пенсионерка готовит есть собаке:

— Получила крупу и сварила кашу. Собака не виновата ни в чем, есть хочет.

Женщина угощает воинов ВСУ своими спелыми яблоками. Сорт особый — Слава победителям. О россиянах вспоминает с ярой ненавистью.

— Приходили оккупанты, говорят: “Теперь вы будете по-другому жить”. А я им отвечаю, что мы и так хорошо жили. Они ушли и больше не приходили, — рассказывает Ольга.

На освобожденных территориях волонтеры и военные пытаются войти в каждый дом, где остались жить люди, чтобы помочь им.

ВСУ освобождают территории в разных областях Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Святогорске Донецкой области.

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