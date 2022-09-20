Русские знали, что это моя мама и творили зверства! Страшные истории из деоккупированной Казачьей Лопани

Волчанск, Купянск, Балаклея, Изюм – повсюду на деоккупированной Харьковской области обнаруживают пыточные.

В поселке Казачья Лопань оккупанты расположили пыточную прямо в помещении железнодорожного вокзала.

На въезде в саму Казачью Лопань немаленикий мурал со словами “Козацькому роду нема переводу”. Надпись оккупанты почему-то оставили, только закрасили триколором.

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Местные жители постепенно начинают возвращаться к привычной жизни: убирают улицы полуразрушенного города и закрашивают враждебную символику.

Глава Дергачевской общины вернулся в рабочий кабинет в первый день после деоккупации, чтобы увидеть родную маму и начать восстановительные работы, потому что часть населенных пунктов россияне просто сравняли с землей.

Кадры, на которых глава общины Вячеслав Задоренко впервые за шесть месяцев войны встречает маму, облетели весь мир. Не обошли они и автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая запостила это видео у себя в соцсети.

Напомним, раньше мы рассказывали об истории пенсионерки из деоккупированной Харьковской области.