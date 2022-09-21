Повернення до життя: як зняти готівку на деокупованих територіях

До звільнених Збройними силами України міст і сіл нарешті повертається життя. Серед першочергових проблем — відсутність грошей у населення. Як зняти готівку на деокупованих територіях — дивись у нашому матеріалі.
Якщо поруч з тобою ще не встигли відновити роботу банкомати та відділення банків, Міністерство реінтеграції поділилося інформацією, як можна зняти готівку.
Ознайомитися з програмою Укрпошти детальніше ти можеш за цією схемою. Тут також є QR-коди, за якими є більше інформації.
Раніше ми розповідали, як діяти населенню під час деокупації Криму.
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