Повернення до життя: як зняти готівку на деокупованих територіях

До звільнених Збройними силами України міст і сіл нарешті повертається життя. Серед першочергових проблем — відсутність грошей у населення. Як зняти готівку на деокупованих територіях — дивись у нашому матеріалі.

Як зняти готівку на деокупованих територіях

Якщо поруч з тобою ще не встигли відновити роботу банкомати та відділення банків, Міністерство реінтеграції поділилося інформацією, як можна зняти готівку.

Каси мереж магазинів та заправок — АТБ, Сільпо, Фора, WOG, ОККО та інші — повідом касира про бажання зняти кошти. Тобі знадобиться пін-код від картки, щоб здійснити операцію. Укрпошта — обери послугу З картки додому — листоноша принесе тобі переказану суму протягом двох робочих днів. Для отримання готівки потрібно показати паспорт. POS-термінали — вони також розміщені у відділеннях Укрпошти. Там можна зняти 50–15 000 грн.

Як зняти готівку — інструкція

Ознайомитися з програмою Укрпошти детальніше ти можеш за цією схемою. Тут також є QR-коди, за якими є більше інформації.

Раніше ми розповідали, як діяти населенню під час деокупації Криму.

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