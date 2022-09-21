Экономия

Возвращение к жизни: как снять наличные деньги на деоккупированных территориях

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 сентября 2022, 20:00
Як зняти готівку на деокупованих територіях — інструкція
Фото: Pexels

Больше новостей
Чому люди ностальгують за СРСР
Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом: почему люди лелеют мифы о лучшей жизни в СССР
Немає з чого взяти ДНК — як Росія повертає тіла військових в Україну
Отдают настолько поврежденными, что не из чего взять ДНК — руководительница патронатной службы Азова об обмене телами с Россией
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Авто с пробегом
Машина с пробегом, а не с сюрпризом. Что нужно знать, покупая б/у авто
Смотреть больше

Материалы по теме

Немає з чого взяти ДНК — як Росія повертає тіла військових в Україну
Отдают настолько поврежденными, что не из чего взять ДНК — руководительница патронатной службы Азова об обмене телами с Россией
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Театральний режисер Влад Троїцький розповів про мету своїх вистав у Європі.
Мы должны подарить миру гимн жизни и любви! Троицкий о представлениях в Европе и культуре как оружии
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Видео
Чому люди ностальгують за СРСР

Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом: почему люди лелеют мифы о лучшей жизни в СССР
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини
Будь мы дома, никто бы не выжил: очевидцы о безумных ночных обстрелах Никополя
0:04:51
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію РФ: чому це може стати провалом
Частичная мобилизация в России: почему это может стать провалом для режима Путина
0:02:51
Кардіохірурги
Бежали от обстрелов, чтобы спасать сердца: как харьковские кардиохирурги продолжают работу в Ровно
0:02:37
Портативні акумулятори — на Рівненщині роблять батареї для ЗСУ
Может зарядить и Starlink, и квадрокоптер: изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ
карта бойових дій
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:31
Волонтери про порятунок тварин із Бахмута
Сотни спасенных жизней: как волонтеры эвакуируют животных из Бахмута
0:01:22
перехоплені розмови
Командование сказало — стоять до последнего: прощальный разговор оккупанта с женой
Больше видео
Дитина боїться темряви: що робити
Читать дальше
Пой, играй, танцуй — как помочь ребенку преодолеть страх темноты с помощью веселых игр

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь