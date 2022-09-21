Возвращение к жизни: как снять наличные деньги на деоккупированных территориях

К освобожденным Вооруженными силами Украины городам и селам наконец-то возвращается жизнь. Среди первоочередных проблем — отсутствие денег у населения. Как снять наличные деньги на деоккупированных территориях — смотри в нашем материале.
Если рядом с тобой не успели возобновить работу банкоматы и отделения банков, Министерство реинтеграции поделилось информацией, как можно снять наличные.
Ознакомиться с программой Укрпочты более подробно ты можешь по этой схеме. Здесь также есть QR-коды, по которым можно узнать больше информации.
Ранее мы рассказывали, как действовать населению во время деоккупации Крыма.
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