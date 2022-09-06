Приближается деоккупация Крыма? Официальные рекомендации, что делать жителям полуострова

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым поделилось рекомендациями для гражданского населения, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова.

Деоккупация Крыма: что делать мирному населению

Украина ценит каждую жизнь граждан своего государства, так что если ты проживаешь в оккупированном РФ Крыму, тебе необходимо знать, как действовать в любом случае.

Чтобы деоккупация Крыма прошла успешно, тебе нужно позаботиться о собственной безопасности и помогать ВСУ.

Сохраняй спокойствие и разработай план действий. Если ты проживаешь рядом с военными объектами (мобильными или постоянными), эвакуируйся как можно быстрее. Для эвакуации используй украинские маршруты или собственные, ни в коем случае не российские варианты. Использовать для эвакуации незаконно построенный Крымский мост также не стоит. При выезде повяжи на машину белую ткань и сделай надпись “люди” или, если выезжаешь с ребенком, — “дети”. Если выезжать из Крыма не планируешь, позаботься о бомбоубежище. Российские власти не обустроили их должным образом, поэтому подготовь свое укрытие самостоятельно.

Как обустроить укрытие самостоятельно — советы для крымчан и не только

Для укрытия подойдут цокольные и подвальные помещения домов, имеющие хотя бы два выхода.

В укрытии должны быть спальные места, вода, еда, лекарства на несколько дней.

Если у тебя есть животные, позаботься и о них. Подготовь еду и воду на несколько дней, переноску, намордник и поводок, любимую игрушку.

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Что сложить в тревожный чемоданчик

Оригиналы и копии украинских документов. Наличные или карты международных банковских систем. Аптечка. Запас еды. Предметы личной гигиены. Фонарик, павербенк, радиоприемник, часы. Мультитул, зажигалка, спички. Карта.

Важная информация для крымчан

Будь готов(-а) к отключению оккупантами мобильной связи. Позаботься о безопасности и коммуникации с родными. Лучше заранее обсудить с ними план действий.

Ознакомься с порядком оказания первой помощи и имей при себе лист со своими болезнями, группой крови, аллергическими реакциями, употребляемыми медикаментами. Добавь на листок контакты родных.

После окончания боевых действий украинская власть обеспечит население Крыма всем необходимым.

Дождись появления подразделений ВСУ и выполняй их рекомендации. Не забывай, что враг может переодеться в украинскую форму, чтобы ввести тебя в заблуждение. Украинские военные не совершают теракты и не прикрываются местным населением.

Если ты знаешь местонахождение российских группировок, сообщи через чат-бот єВорог.

Доверяй исключительно официальным источникам информации Украины.

Обезопась себя и своих близких. ВСУ знают свою работу.

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