Приближается деоккупация Крыма? Официальные рекомендации, что делать жителям полуострова

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым поделилось рекомендациями для гражданского населения, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова.
Украина ценит каждую жизнь граждан своего государства, так что если ты проживаешь в оккупированном РФ Крыму, тебе необходимо знать, как действовать в любом случае.
Чтобы деоккупация Крыма прошла успешно, тебе нужно позаботиться о собственной безопасности и помогать ВСУ.
Обезопась себя и своих близких. ВСУ знают свою работу.
Ранее мы рассказывали об эвакуационных рейсах для крымчан.
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