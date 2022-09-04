Хлопки в Крыму? Спасай семью! Укрзалізниця запускает эвакуационные рейсы для крымчан

В последнее время в Крыму часто раздаются взрывы вблизи военных баз и складов оружия россиян. Вооруженные Силы Украины достойно и эффективно выполняют свою работу.

Однако наша страна заботится о всех своих гражданах, а поэтому Укрзалізниця организовывает бесплатные эвакуационные рейсы для крымчан.

Воспользоваться ими можно из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Граждане Украины получат бесплатное горячее питание, медицинскую помощь, а также материальную поддержку от Укрпочты.

Сейчас также смотрят

Расписание эвакуационных поездов для крымчан

Укрзалізниця поделилась расписанием поездов, на которые могут сесть украинцы из Крыма. Жирным выделены бесплатные эвакуационные рейсы.

Из Запорожья

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15 , 15:30, 19:08

, 15:30, 19:08 в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

Из Кривого Рога

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35

Из Одессы

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

Украинцы часто жалуются на нестабильную связь и интернет во время поездок. А как насчет Starlink в Укрзалізниці? Руководитель группы по развитию фиксированного интернета Андрей Набок рассказал, как прошло тестирование системы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!