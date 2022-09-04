Хлопки в Крыму? Спасай семью! Укрзалізниця запускает эвакуационные рейсы для крымчан

В последнее время в Крыму часто раздаются взрывы вблизи военных баз и складов оружия россиян. Вооруженные Силы Украины достойно и эффективно выполняют свою работу.
Однако наша страна заботится о всех своих гражданах, а поэтому Укрзалізниця организовывает бесплатные эвакуационные рейсы для крымчан.
Воспользоваться ими можно из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Граждане Украины получат бесплатное горячее питание, медицинскую помощь, а также материальную поддержку от Укрпочты.
Укрзалізниця поделилась расписанием поездов, на которые могут сесть украинцы из Крыма. Жирным выделены бесплатные эвакуационные рейсы.
Украинцы часто жалуются на нестабильную связь и интернет во время поездок. А как насчет Starlink в Укрзалізниці? Руководитель группы по развитию фиксированного интернета Андрей Набок рассказал, как прошло тестирование системы.
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