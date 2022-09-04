Твоя безпека

Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 15:00
Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан
Фото: Telegram

Більше новин
Військовий облік жінок: чи можна військовозобов’язаним жінкам виїжджати за кордон
Однакові вимоги до всіх: чи зможуть жінки виїжджати за кордон після того, як стануть на військовий облік
Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан
Як і чим вивести жирну пляму з одягу — п’ять ефективних засобів, які є на кожній кухні
Псоріаз - що це, причини, лікування, симптоми
Псоріаз — це не соромно! Що це за хвороба та як з нею живе Кім Кардаш’ян
топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Поглянь на своє життя під кутом оптимізму: топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Дивитись більше

Матеріали по темі

Військовий облік жінок: чи можна військовозобов’язаним жінкам виїжджати за кордон
Однакові вимоги до всіх: чи зможуть жінки виїжджати за кордон після того, як стануть на військовий облік
Місячний посівний календар
Сійся та родися. Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для роботи в саду та на городі
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Коли почнеться опалювальний сезон в Україні
В очікуванні дива, перемоги й тепла у квартирі: коли почнеться опалювальний сезон в Україні

Відео
Коли почнеться опалювальний сезон в Україні

В очікуванні дива, перемоги й тепла у квартирі: коли почнеться опалювальний сезон в Україні
0:03:15
Снайперка з позивним Пташка наводить жах на росіян
Коли прийшли окупанти, у мене навіть не тьохнуло серце — як снайперка Пташка наводить жах на росіян
Ірина Верещук
Це стаття Кримінального кодексу! Верещук нагадала про відповідальність за участь у псевдореферендумі
0:06:14
як українська економіка справляється з наслідками війни
Попри інфляцію, українці перевиконали план зі збору податків: як економіка справляється з наслідками війни
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня
0:03:08
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
0:02:15
Дніпровські медики
Поранені, та нескорені: дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту
0:02:35
Лариса Березенко
Робить маскувальні сітки між тренуваннями: як чемпіонка світу з боксу стоїть на варті країни
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя
0:04:52
Донеччина
Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
Більше відео
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Читати далі
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Як допомогти дитині перейти на українську
Читати далі
Мовне питання у школі: як допомогти дітям. Поради для батьків і вчителів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь