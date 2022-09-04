Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан

Останнім часом у Криму часто лунають вибухи поблизу військових баз та складів зброї росіян. Збройні Сили України гідно та ефективно виконують свою роботу.
Проте наша держава опікується всіма своїми громадянами, а тому Укрзалізниця організовує безкоштовні евакуаційні рейси для кримчан.
Скористатись ними можна із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Громадяни України отримають також безоплатне гаряче харчування, медичну допомогу, а також матеріальну підтримку від Укрпошти.
Укрзалізниця поділилась розкладом потягів, якими можуть скористатися українці з Криму. Жирним виділені безкоштовні евакуаційні рейси.
Українці часто скаржаться не стабільний зв’язок та інтернет під час подорожей потягами. А як щодо Starlink в Укрзалізниці? Керівник групи з розвитку фіксованого інтернету Андрій Набок розповів, як пройшло тестування системи.
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