Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан

Останнім часом у Криму часто лунають вибухи поблизу військових баз та складів зброї росіян. Збройні Сили України гідно та ефективно виконують свою роботу.

Проте наша держава опікується всіма своїми громадянами, а тому Укрзалізниця організовує безкоштовні евакуаційні рейси для кримчан.

Скористатись ними можна із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Громадяни України отримають також безоплатне гаряче харчування, медичну допомогу, а також матеріальну підтримку від Укрпошти.

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Розклад евакуаційних потягів для кримчан

Укрзалізниця поділилась розкладом потягів, якими можуть скористатися українці з Криму. Жирним виділені безкоштовні евакуаційні рейси.

Із Запоріжжя

до Києва о 18:58

до Львова о 10:15 , 15:30, 19:08

, 15:30, 19:08 до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03

З Кривого Рога

до Києва о 20:25

до Львова о 15:35

З Одеси

до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45

Українці часто скаржаться не стабільний зв’язок та інтернет під час подорожей потягами. А як щодо Starlink в Укрзалізниці? Керівник групи з розвитку фіксованого інтернету Андрій Набок розповів, як пройшло тестування системи.

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