Наближається деокупація Криму? Офіційні рекомендації, як діяти мешканцям півострова

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим поділилося рекомендаціями для мирного населення, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.
Україна цінує кожне життя громадян своєї держави, тож якщо ти проживаєш в окупованому Росією Криму, тобі необхідно знати, як діяти в будь-якому випадку.
Щоб деокупація Криму пройшла успішно, тобі потрібно подбати про власну безпеку та допомагати ЗСУ.
Убезпеч себе та своїх близьких. ЗСУ знають свою роботу.
Раніше ми розповідали про евакуаційні рейси для кримчан.
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