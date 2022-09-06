Наближається деокупація Криму? Офіційні рекомендації, як діяти мешканцям півострова

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим поділилося рекомендаціями для мирного населення, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.

Деокупація Криму: як діяти цивільним

Україна цінує кожне життя громадян своєї держави, тож якщо ти проживаєш в окупованому Росією Криму, тобі необхідно знати, як діяти в будь-якому випадку.

Щоб деокупація Криму пройшла успішно, тобі потрібно подбати про власну безпеку та допомагати ЗСУ.

Зберігай спокій та розроби план дій. Якщо ти проживаєш поруч з військовими об’єктами (мобільними або постійними), евакуюйся якнайшвидше. Для евакуації використовуй українські маршрути або власні, в жодному разі не російські варіанти. Використовувати для евакуації незаконно зведений Кримський міст також не варто. Під час виїзду пов’яжи на машину білу тканину та зроби напис “люди” або, якщо виїжджаєш з дитиною, — “діти”. Якщо виїжджати з Криму не плануєш, потурбуйся про бомбосховище. Російська влада не облаштувала їх як належить, тому підготуй своє укриття самостійно.

Як облаштувати укриття самостійно — поради для кримчан і не тільки

Для укриття підійдуть цокольні та підвальні приміщення будинків, які мають хоча б два виходи.

В укритті мають бути спальні місця, вода, їжа, ліки на кілька днів.

Якщо в тебе є тварини, потурбуйся і про них. Підготуй їжу і воду на кілька днів, переноску, намордник і повідець, улюблену іграшку.

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Що має бути в екстреній валізі

Оригінали та копії українських документів. Готівка або картки міжнародних банківських систем. Аптечка. Запас їжі. Предмети особистої гігієни. Ліхтарик, павербенк, радіоприймач, годинник. Мультитул, запальничка, сірники. Мапа.

Важлива інформація для кримчан

Будь готовим(-ою) до відключення окупантами мобільного зв’язку. Потурбуйся про безпеку та комунікацію з рідними. Краще заздалегідь обговорити з ними план дій.

Ознайомся з порядком надання першої допомоги та май власний папірець з хворобами, групою крові, алергічними реакціями, медикаментами, які вживаєш. Додай на листок контакти рідних.

Після закінчення бойових дій українська влада забезпечить населення Криму всім необхідним.

Дочекайся появи підрозділів ЗСУ та виконуй їхні рекомендації. Не забувай, що ворог може переодягнутися в українську форму, щоб ввести тебе в оману. Українські військові не коять теракти та не прикриваються місцевим населенням.

Якщо ти знаєш місцезнаходження російських угруповань, повідом через чат-бот єВорог.

Довіряй виключно офіційним джерелам інформації України.

Убезпеч себе та своїх близьких. ЗСУ знають свою роботу.

Раніше ми розповідали про евакуаційні рейси для кримчан.

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