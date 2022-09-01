Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму

Україна поверне свої території, у цьому немає сумнівів. Зараз ЗСУ воюють на фронті та роблять все можливе для захисту нашої країни, а мирне населення допомагає з усіх сил у тилу.

Навіть на тимчасово окупованих територіях існує рух спротиву. Українці не підтримують окупантів, а партизани ведуть з ними підпільну боротьбу. За вісім років війни Росія намагалася русифікувати український Крим, але ми знаємо, що там є справжні українці, які підтримують Батьківщину.

Тож у Головному управлінні розвідки України звернулися до мешканців Криму та попросили про допомогу. А саме — видати колаборантів та місцерозташування російських сил.

— Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам “найпопулярніші” місця для відвідування, а саме:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);

місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та перебування, геоприв’язування з координатами, ПІБ, посади та місце роботи);

дані осіб, які “співчувають” окупантам, та інших прибічників окупаційної влади.

Контакт у Signal та WhatsApp: +380969455341, — йдеться у повідомленні.

Українці — сила, разом ми зможемо перемогти та вигнати окупанта з нашої землі!

Україна вже показала загарбникам на півострові, що ЗСУ близько. Раніше ми розповідали про потужні вибухи у Криму.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!