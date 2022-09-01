Бархатный сезон приближается! Украинские разведчики обратились к жителям Крыма

Украина вернет свои территории, в этом нет сомнений. Сейчас ВСУ воюют на фронте и делают все возможное для защиты нашей страны, а мирное население помогает изо всех сил в тылу.

Даже на временно оккупированных территориях есть сопротивление. Украинцы не поддерживают оккупантов, а партизаны ведут с ними подпольную борьбу. За восемь лет войны Россия пыталась русифицировать украинский Крым, но мы знаем, что там есть настоящие украинцы, которые поддерживают Родину.

В Главном управлении разведки обратились к жителям Крыма и попросили о помощи. А именно — выдать коллаборантов и месторасположение российских сил.

— Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые “популярные” места для посещения, а именно:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязку с координатами);

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязку с координатами);

местоположение и маршруты передвижения военной техники;

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязку с координатами, ФИО, должности и место работы);

данные лиц, которые “сочувствуют” оккупантам, и других сторонников оккупационной власти.

Контакт у Signal и WhatsApp: +380969455341, — говорится в сообщении.

Украинцы — сила, вместе мы сможем победить и прогнать оккупанта с нашей земли!

Украина уже показала захватчикам на полуострове, что ВСУ близко. Раньше мы рассказывали о мощных взрывах в Крыму.

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