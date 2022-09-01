Бархатный сезон приближается! Украинские разведчики обратились к жителям Крыма

Украина вернет свои территории, в этом нет сомнений. Сейчас ВСУ воюют на фронте и делают все возможное для защиты нашей страны, а мирное население помогает изо всех сил в тылу.
Даже на временно оккупированных территориях есть сопротивление. Украинцы не поддерживают оккупантов, а партизаны ведут с ними подпольную борьбу. За восемь лет войны Россия пыталась русифицировать украинский Крым, но мы знаем, что там есть настоящие украинцы, которые поддерживают Родину.
В Главном управлении разведки обратились к жителям Крыма и попросили о помощи. А именно — выдать коллаборантов и месторасположение российских сил.
— Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые “популярные” места для посещения, а именно:
Контакт у Signal и WhatsApp: +380969455341, — говорится в сообщении.
Украинцы — сила, вместе мы сможем победить и прогнать оккупанта с нашей земли!
Украина уже показала захватчикам на полуострове, что ВСУ близко. Раньше мы рассказывали о мощных взрывах в Крыму.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!