Как избежать участия в “референдуме” на временно оккупированных территориях: Верещук объяснила, как действовать

Пока одни россияне истерически скандируют “нет войне” и пытаются спасти собственную жизнь от российской мобилизации, другие россияне еще надеются установить свою власть на временно оккупированных территориях Украины. Уже послезавтра военные РФ планируют провести так называемые референдумы.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в марафоне Єдині новини рассказала о механизмах избегания участия в российском референдуме на оккупированных территориях.

Что делать украинцам на оккупированных территориях

Ирина Верещук призывает каждого оставшегося украинца на временно оккупированной территории не идти ни на какие референдумы.

Всячески избегайте такого участия. Никакие референдумы не будут иметь никакой юридической силы, а санкции и ответственность будут ложиться на каждого, кто выступит против Украины.

Ответственность не угрожает тем людям, которые жили под оккупацией, но не участвовали ни в каких оккупационных мероприятиях и “органах власти”. Также не следует опасаться наказания тем, кто эвакуировался или был депортирован в Россию.

Ситуация на деоккупированных территориях: Харьковская область

Несколько дней назад Верещук вернулась с рабочей поездки в недавно освобожденніе населенные пункты. Рассказывает: такого контраста жизни и смерти не видела никогда.

— Там разрушено очень много домов. Жители несколько суток сидели в укрытиях и боялись выйти, такие тяжелые бои были вокруг.

Вероятно, на территории Харьковской области будет проведена такая же эвакуация, как и в Донецкой области. Мы ждем решения Харьковской ОВА.

Речь идет о тех людях, которые потеряли жилье и не смогут перезимовать дома.

Также жители деоккупированных территорий уже начинают получать выплаты, заработную плату и другие бюджетные начисления. Важные инфраструктурные здания уже восстанавливаются.

Как приходит в себя от оккупации Казачья Лопань — можешь посмотреть в нашем материале.

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