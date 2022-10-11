Эта зима — вызов для всех: интервью с главой Киевской ОВА о готовности к зиме и восстановлении области

Морозы уже не за горами. И не секрет, что вся страна готовится к сложной зиме. Ведь российские войска, как характерно террористам и как уже показала практика, часто наносят хаотические удары по мирным жилым кварталам или прицельно бьют по критической инфраструктуре.

Мы решили поинтересоваться, как к таким вызовам готовится Киевская область, чья инфраструктура и важные социальные объекты сильно пострадали во время боевых действий и российской оккупации.

Об этом мы спросили у главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

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— Как Киевская область готовится к зиме и насколько в области готовы к отопительному сезону?

— Эта зима — вызов для всех, не только для жителей Киевской области, но и для всей Украины, возможно, и для всего мира. Мы видим и понимаем, что будет сложный отопительный сезон. Мы начали к этому готовиться с мая. Мы начали ремонтировать поврежденные котельные или производили их замену. Это позволяет спокойно заходить в отопительный сезон. Мы видим, что ситуация, если не учитывать военную составляющую, полностью контролируемая и спокойная. Но мы с вами живем в условиях войны. И не учитывать военных рисков мы не можем.

Поэтому мы разработали несколько планов с учетом этих рисков, то есть повреждений критической инфраструктуры, энерго- или гидроинфраструктуры. Для разных ситуаций разработали отдельные планы развития событий.

Нам удалось восстановить все необходимые коммуникации. Сегодня готовность к отопительному сезону 98%.

Мы можем говорить о том, что основные меры мы предприняли. Мы продолжаем накапливать резерв дров, брикетов, чтобы могли еще и это использовать.

Также накапливаем резерв генераторов и других видов альтернативной энергии. Делаем максимум, чтобы быть готовыми ко всем вариантам событий.

— Как происходит восстановление инфраструктуры и всех поврежденных объектов Киевской области?

— У нас около 27 тыс. поврежденных объектов Киевской области. Это огромное количество. Например, чтобы осознать масштаб, в Киеве всего 54 тыс. различных зданий. 27 тыс. — это ровно половина. Конечно, происходит восстановление со 2 апреля. С первого дня освобождения Киевской области мы начали восстановительные работы.

Работали по определенному алгоритму и сейчас уже говорим о том, что мы восстанавливаем непосредственно социальную инфраструктуру, частные дома, многоэтажные дома.

Уже отремонтировано 3000 объектов. В основном это учебные заведения, медицинские учреждения, частные дома, где-то многоэтажные дома.

Серьезный акцент был на восстановлении школ и садов до 1 сентября — нового учебного года. Результат: из 127 разрушенных или поврежденных школ и садиков 57 заведений полностью отремонтированы. Я считаю, что это очень серьезный результат.

— За счет каких средств происходит восстановление Киевской области?

— Было выделено 400 млн грн на текущий ремонт, не капитальный, на ремонт крыш, кровель, замену дверей, окон. Эти деньги выделило правительство в мае. Буквально на прошлой неделе правительство выделило 300 млн грн уже на капитальные ремонты. Мы также сотрудничаем с международными организациями и фондами, они приобщаются к ремонту и восстановлению Киевской области. В частности, учебных заведений, медицинских учреждений и т.д.

— Как распределяются выделенные правительством деньги по районам?

В основном это три района Киевской области, которые пострадали от российской атаки: Бучанский, Вышгородский и Броварской.

Деньги распределяются между общинами в соответствии с запросами органов самоуправления по приоритету восстановления того или иного объекта. Кроме того, именно на восстановление мы выделили 87 млн грн из областного бюджета. Так же распределяли деньги на общины, которые больше всего в этом нуждались. Это и Гостомельская община, которая по статистике пострадала больше всего. Также Ирпенская, Бородянская и Бучанская общины.

Здесь нет принципа поровну распределить деньги между общинами. Мы стараемся балансировать и не забывать ни одну из общин. Но разрушения Гостомельской общины сложно сравнить с другими населенными пунктами. Всего у нас под российской оккупацией было 270 населенных пунктов, в каждом есть те или иные разрушения.

— Есть ли понимание, сколько может потребоваться средств на полное восстановление всех поврежденных объектов?

— Сегодня мы не говорим о такой сумме и не делаем таких выводов. У нас сегодня продолжается верификация повреждений, и уже достаточно высокий показатель — 80% документальных подтверждений этих разрушений и повреждений. Но этот процесс продолжается.

Если говорить о Гостомельской общине, там были повреждены все детские сады и школы.

Не все мы сейчас смогли отремонтировать, к сожалению, не все смогли открыться. Например, лицей в Гостомеле, который находился рядом с военным городком, был серьезно поврежден, разрушен, просто физически невозможно было его восстановить до 1 сентября. Конечно, наш подход — приоритетность.

Если мы видим, что учебное заведение с укрытием, даже если там нужно сделать ремонт, отдадим приоритет ему, а не тому, где нет бомбоубежища.

В каждой школе, в каждом садике предусмотрено или будет предусмотрено бомбоубежище. Сейчас мы не открываем заведение, если там нет укрытия или невозможно организовать оперативный выход (в течение 5 минут) в ближайшее бомбоубежище.

Есть еще и психологическая составляющая, особенно для маленьких деток, посещающих детские сады. Для них не должно быть стрессом то, что они спускаются в укрытие. Мы должны делать такие условия, чтобы они вообще не замечали этой разницы. Чтобы у них не было еще большей психологической нагрузки.

— А насколько целесообразно сейчас открывать все школы и садики? Возвращаются ли люди в деоккупированную Киевскую область в таком объеме?

— Население возвращается, и нужно говорить также, что у нас достаточно большое количество людей, переезжающих с Востока или Юга Украины. Это уже вторая волна. Первая была в 2014 году, люди переезжали в Ирпень, Бучу, Ворзель. Сейчас война второй раз подряд заставила их покидать свои дома.

То, что мы видим по учебным заведениям, по органам местного самоуправления, от 60% до 80% людей, в зависимости от общин, вернулись домой.

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