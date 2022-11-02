Экономия

В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — обновленный график

Вероника Кононенко, редактор сайта 02 ноября 2022, 14:45
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Фото: Unsplash

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