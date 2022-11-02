В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — обновленный график

Россия наносит массированные ракетные удары по всей территории Украины. Снаряды попадают, в частности, в критическую инфраструктуру больших городов.

Частично врагу это удается, однако наши коммунальщики быстро реагируют и восстанавливают критические повреждения.

Полностью починить объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области еще не удалось. Из-за этого сформировался дефицит энергомощности.

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Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения.

Кому будут отключать свет

НЭК вынуждена частично отключать свет киевлянам и жителям области до стабилизации ситуации.

Просмотреть обновленные графики отключений можно на сайте по этой ссылке. Чтобы узнать, когда могут отключить свет, введи название своей улицы и номер дома. В таблице покажет твою очередь и график отсутствия света при введении стабилизационных отключений.

Правда, сейчас график выдает не все адреса в столице. Тогда можно попробовать проверить адрес дома, который принадлежит к той же очереди отключений, что и твоя улица. Как известно, еще в октябре НЭК разделила адреса в Киеве на три очереди, чтобы не ограничивать подачу электричества одновременно всем потребителям.

Ищи свою улицу и смотри, к какой очереди отключений принадлежит твой дом:

В Киевской области также будут отключения электроэнергии.

Все адреса разделены на две очереди. Подробнее график отключения света в Киевской области смотри ниже:

В НЭК призывают не включать мощные электроприборы: стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д. во время пиков потребления — с 7 до 11 и с 17:00 до 22:00. В случае крайней необходимости включай их в ночное время.

Порой у тебя может исчезнуть не только свет, но и связь, и интернет. Читай, как оставаться на связи в критической ситуации.

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